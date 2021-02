狗狗冷知識｜狗吠不代表會襲撃　遇惡狗攻擊怎應付？學會6招自保

撰文: Hello醫師 最後更新日期: 2021-02-05 08:02

香港、台灣是寵物的天堂,其中又以飼養狗佔最多數,但飼主除了要照顧毛小孩的起居健康外,同時也要確保牠們不會四處亂咬人。而當我們面臨狗的攻擊時,要如何保護自己不受傷,以下將探討狗的底線和邏輯,以及該如何安全逃離的方法。民眾不用太擔心,多數情況下,狗並不會主動攻擊人,牠通常是受到對方的舉動和反應所刺激,才會激起防衛意識,而釀成狗傷人的事件。 文:黎佳燊 醫學審稿:台灣註冊醫師賴建翰/Hello醫師

狗用吠趕走威脅 本意不在攻擊人

您可能看過或碰過這樣的情境,例如當您經過一隻狗的身邊,或飼養狗的住家,狗馬上就對您狂吠,這是因為牠試圖警告您不要侵犯牠的地盤,沒錯,狗會用叫囂來趕走可能對牠構成的威脅。而當人愈走愈遠後,就不會再聽到狗的吠聲了,這是因為牠們覺得自己已經獲得「勝利」了,這種興奮感無形中已成為狗狗們慣有的行為模式。

所以,每當遇到有人經過狗身邊時,牠們會覺得自己有責任用吠聲驅趕外來的威脅,漸漸地,有的狗變得更大膽並帶有攻擊性地追趕人,最後甚至會咬人,但這並不意味著牠們真的想要攻擊人。

多數狗受刺激會害怕 且不主動攻擊人

多數的狗不會主動攻擊,只會發出吠叫聲,且當牠們受到刺激或感覺有攻擊性的威脅時,會顯得害怕,這時可觀察狗狗顯示出的幾個狀態包括:頸背部毛豎起、耳朵往後縮、尾巴僵硬、鯨魚眼(Whale eye,指可看得到眼睛鞏膜)、想要遠離威脅。

另外,有的狗在攻擊人時並不會出現害怕的反應,而是透露堅定、想打架的眼神,根據美國愛護動物協會(American Society for the Prevention of Cruelty to Animals,簡稱ASPCA)的資料指出,此狀態下的狗會把頭抬高,使自己顯得較高大,耳朵向前豎起,尾巴僵硬但也可能搖擺,頸背部毛可能豎起,皺起鼻唇並露齒,發出低沉具威脅的聲音,眼睛緊盯對方,前腳站穩準備隨時出擊。

6安全原則應對狗的攻擊

誰都不願意被狗盯上,但若不巧遇到了,請記住以下6個原則,尤其要小心郊區的野狗。溫馨提醒,不管面對哪一種狗,請觀察牠的肢體語言,就能得知牠是友善還是具攻擊性,千萬別天真地想用言語勸說或直接伸手撫摸牠,最好的方法是遠離野狗,並打電話請當地相關政府部門來處理,當您想碰觸別人養的狗狗之前,請先徵詢主人的同意,以保安全。

1. 首先要保持冷靜:當狗準備對您發出攻擊時,請您馬上停止當下的所有動作,切勿拔腿就跑,眼睛也要避免直視牠,並將身體轉向旁邊,雙手則可以交叉於胸口以避免晃動,等待幾分鐘,狗狗就會自討沒趣地離開了。

2. 不要喊叫或嘗試溝通:完全無視才是上策,千萬別跟狗狗對眼看或嘗試溝通,不理牠才能幫助您脫離困境。如果牠還是纏著不走,可以用堅定地語氣,給牠簡單的命令,像是叫牠「坐下」或「別動」,或尋求周遭人的幫助,但不要用喊的,以免挑起牠的情緒。

3. 分散狗的注意力:如果身上有東西,可以用來分散狗狗在您身上的注意力,可以的話,用衣物或外套蓋住牠的眼睛,也可用辣椒噴霧(Pepper spray)暫時影響牠的視覺,並趁機離開現場,但千萬不要用跑的。此外,您的手或身體都別靠狗太近,以免被攻擊或咬傷,建議拿些東西製造與牠之間的障礙,例如背包、袋子、傘或書。

4. 絕對不要打狗:以暴制暴通常只會使情況更糟,愈發激怒狗的攻擊,尤其像比特鬥牛犬(Pit bull)這類的狗,疼痛反而會加劇牠更兇猛地攻擊。而在無計可施的狀況下,尤其當一個人被狗纏上,請慢慢蹲到地面上,低頭讓下巴貼緊喉嚨,同時手護著頭頸部,以避免重要部位被咬傷,也可以用此方式保護被狗攻擊的小孩,並等待救援。

5. 被咬時請往狗的那側推:自衛時請特別保護您的臉部、喉嚨、胸部、手指、大腿,非得選的話,脛部(Shin)和前臂(Forearm)被咬的危險性比較低。若不幸被咬住,請不要本能地推開或拉扯,正確的做法是往狗的那一側推,這樣能強制使狗鬆開嘴巴,避免牠的利齒造成您的撕裂傷。

6. 尋求醫療幫助並舉報:被狗咬後,請務必就醫驗傷,即使是小傷口也可能造成細菌感染。另外,也要跟相關單位通報處理,以避免其他人受害。

