狗狗冷知識｜狗吠不代表會襲撃　遇惡狗攻擊怎應付？學會6招自保

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-02-05 08:02

香港、台灣是寵物的天堂，其中又以飼養狗佔最多數，但飼主除了要照顧毛小孩的起居健康外，同時也要確保牠們不會四處亂咬人。而當我們面臨狗的攻擊時，要如何保護自己不受傷，以下將探討狗的底線和邏輯，以及該如何安全逃離的方法。民眾不用太擔心，多數情況下，狗並不會主動攻擊人，牠通常是受到對方的舉動和反應所刺激，才會激起防衛意識，而釀成狗傷人的事件。 文：黎佳燊 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

狗用吠趕走威脅 本意不在攻擊人

您可能看過或碰過這樣的情境，例如當您經過一隻狗的身邊，或飼養狗的住家，狗馬上就對您狂吠，這是因為牠試圖警告您不要侵犯牠的地盤，沒錯，狗會用叫囂來趕走可能對牠構成的威脅。而當人愈走愈遠後，就不會再聽到狗的吠聲了，這是因為牠們覺得自己已經獲得「勝利」了，這種興奮感無形中已成為狗狗們慣有的行為模式。

所以，每當遇到有人經過狗身邊時，牠們會覺得自己有責任用吠聲驅趕外來的威脅，漸漸地，有的狗變得更大膽並帶有攻擊性地追趕人，最後甚至會咬人，但這並不意味著牠們真的想要攻擊人。

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多數狗受刺激會害怕 且不主動攻擊人

多數的狗不會主動攻擊，只會發出吠叫聲，且當牠們受到刺激或感覺有攻擊性的威脅時，會顯得害怕，這時可觀察狗狗顯示出的幾個狀態包括：頸背部毛豎起、耳朵往後縮、尾巴僵硬、鯨魚眼（Whale eye，指可看得到眼睛鞏膜）、想要遠離威脅。

另外，有的狗在攻擊人時並不會出現害怕的反應，而是透露堅定、想打架的眼神，根據美國愛護動物協會（American Society for the Prevention of Cruelty to Animals，簡稱ASPCA）的資料指出，此狀態下的狗會把頭抬高，使自己顯得較高大，耳朵向前豎起，尾巴僵硬但也可能搖擺，頸背部毛可能豎起，皺起鼻唇並露齒，發出低沉具威脅的聲音，眼睛緊盯對方，前腳站穩準備隨時出擊。

6安全原則應對狗的攻擊

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誰都不願意被狗盯上，但若不巧遇到了，請記住以下6個原則，尤其要小心郊區的野狗。溫馨提醒，不管面對哪一種狗，請觀察牠的肢體語言，就能得知牠是友善還是具攻擊性，千萬別天真地想用言語勸說或直接伸手撫摸牠，最好的方法是遠離野狗，並打電話請當地相關政府部門來處理，當您想碰觸別人養的狗狗之前，請先徵詢主人的同意，以保安全。

1. 首先要保持冷靜：當狗準備對您發出攻擊時，請您馬上停止當下的所有動作，切勿拔腿就跑，眼睛也要避免直視牠，並將身體轉向旁邊，雙手則可以交叉於胸口以避免晃動，等待幾分鐘，狗狗就會自討沒趣地離開了。

2. 不要喊叫或嘗試溝通：完全無視才是上策，千萬別跟狗狗對眼看或嘗試溝通，不理牠才能幫助您脫離困境。如果牠還是纏著不走，可以用堅定地語氣，給牠簡單的命令，像是叫牠「坐下」或「別動」，或尋求周遭人的幫助，但不要用喊的，以免挑起牠的情緒。

3. 分散狗的注意力：如果身上有東西，可以用來分散狗狗在您身上的注意力，可以的話，用衣物或外套蓋住牠的眼睛，也可用辣椒噴霧（Pepper spray）暫時影響牠的視覺，並趁機離開現場，但千萬不要用跑的。此外，您的手或身體都別靠狗太近，以免被攻擊或咬傷，建議拿些東西製造與牠之間的障礙，例如背包、袋子、傘或書。

4. 絕對不要打狗：以暴制暴通常只會使情況更糟，愈發激怒狗的攻擊，尤其像比特鬥牛犬（Pit bull）這類的狗，疼痛反而會加劇牠更兇猛地攻擊。而在無計可施的狀況下，尤其當一個人被狗纏上，請慢慢蹲到地面上，低頭讓下巴貼緊喉嚨，同時手護著頭頸部，以避免重要部位被咬傷，也可以用此方式保護被狗攻擊的小孩，並等待救援。

5. 被咬時請往狗的那側推：自衛時請特別保護您的臉部、喉嚨、胸部、手指、大腿，非得選的話，脛部（Shin）和前臂（Forearm）被咬的危險性比較低。若不幸被咬住，請不要本能地推開或拉扯，正確的做法是往狗的那一側推，這樣能強制使狗鬆開嘴巴，避免牠的利齒造成您的撕裂傷。

6. 尋求醫療幫助並舉報：被狗咬後，請務必就醫驗傷，即使是小傷口也可能造成細菌感染。另外，也要跟相關單位通報處理，以避免其他人受害。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：被狗狗攻擊！冷靜別吼學這6招自保】