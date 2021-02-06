狗狗冷知識｜買飛機籠最實用？盤點7種新手養狗必備東西

撰文： 巨小萌 最後更新日期： 2021-02-06 08:02

有時晚上空下來看萌寵影片，總能看到評論區一堆「啊啊啊好可愛」、「我也想養一隻這麼可愛的狗狗」……一些人只是空虛過來吸貓吸狗放鬆自己，但也有不少人因為這些影片，萌生了要養狗的心。但這種衝動一般會給他們帶來不好的經歷！我一朋友就曾經因為衝動想養一隻邊牧（邊境牧羊犬），還沒帶狗狗回家之前，就開心得把狗狗要用的東西，必要的不必要的全買了。然而這隻狗狗因為寄生蟲沒有捱過一個月就離世，朋友看到他買的一堆東西，生氣但想扔又覺得浪費，最終都託我捐獻給救助站。 所以，如果你是第一次養狗，也不要太衝動什麼都買，小狗剛到家必需的東西也就那幾樣，不要因為寵物店或者其他人的慫恿，買了一堆暫時不需要的東西，免得東西不合用全部報廢。來看看養狗必備的7樣東西吧！

養狗必備7樣東西（按圖率先看，下文一一詳述！）

+ 2 + 2 + 2

狗糧，不要貪便宜一次買幾十斤！

一些主人可能是怕狗狗在家餓著了，也可能是看到大包的狗糧更便宜，所以一心動就買了袋20斤的狗糧。幼犬本來就吃得少，這一袋夠狗狗吃很久了！況且不是每一款狗糧都適合狗狗，買狗糧時一般先買小包的，看看狗狗身體情況再做判斷，如果狗狗吃了便便很臭還有淚痕的話，基本這款以後都別買了！

另外，幼犬剛到家時，因為對新環境不熟悉，胡亂幫狗狗換狗糧可能讓牠消化不良，導致吃了在家又拉又吐有得你煩的！所以最好買一包幼犬糧（不用太多），慢慢給狗狗換糧。在帶回狗狗之前，問問之前繁殖者之前狗狗是吃什麼狗糧，跟他要一點換糧用，先讓狗狗吃著相同的狗糧。如果狗狗太小，可以買奶糕，之後再換幼犬糧。在狗狗4個月大之前，可以把狗糧泡成半軟，方便牠更好的消化。

水盆、食盆，不要選五顏六色的塑料碗，不銹鋼的狗碗最實在！

狗狗對塑料容器很敏感，在塑料水碗化學物質的不斷刺激下，會導致狗狗鼻子褪色，還可能導致皮炎，嘴唇也可能會發腫。所以別看那些五顏六色的塑料狗碗很好看，隱患可不小！還有一種架高食盆，網紅狗的標配，標籤都是「風靡歐美、熱銷幾十萬套」。不要被迷惑了，狗狗天生就是低頭吃飯的，根本不必要為他們架高食盆，況且你帶回家的是幼犬更不必要架高食盆。

性價比最高的就是不銹鋼狗碗，不容易打爛，一個用得超久。

【相關文章：當狗狗有這4個行為時，都是想要主人陪陪牠！（按圖預覽）】

+ 3 + 3 + 3

狗籠，航空箱最實用。

一些主人覺得把狗狗關籠子裡，也可憐了吧！停止你的妄想，我也不建議長時間把狗狗關籠子裡，會關出毛病的。只要掌握了正確的籠養訓練，籠子不僅是狗狗休息的好地方，還能幫助訓練狗狗定點大小便。好了差點離題了，來說說哪種籠子最好吧。一般主人會買那種鐵籠子，就是一條條鐵條的那種，如果狗狗不出門的話這種夠用了，夏天通風冬天上面加一張毯子夠暖和了。但如果你的狗狗要帶出門的話，還是航空箱比較好，這種會讓狗狗更有安全感。

而且在買狗籠的時候，如果你養的是大型犬，最好就找一個適合牠發育成熟體型大小的籠子，但是有一個隔板，這樣你就可以在訓練的時候，為牠劃出合適大小的區域。這樣，牠的籠子可以和牠一起成長。記住，狗狗應該能夠輕鬆站著，轉身，躺在籠子裡。

狗廁所不是很必要、尿墊就很必要

如果你覺得狗狗直接在廁所裡面大小便就好，那可以省下狗廁所。但尿墊還是不能省的，讓狗狗從小就習慣在尿墊上大小便，容易收拾。尿墊的質量不用太糾結，一般都能兜住狗狗的尿，不會滲透下去。

玩具，磨牙玩具不可省！

玩具主要用來應對狗狗磨牙期。狗狗換牙的時候，就跟小孩子換牙一樣，牙齒非常不舒服會想要咬點東西。給狗狗買一點磨牙玩具，讓牠有東西咬，就不會亂咬家裡的東西，還是主人的手腳。磨牙玩具的話，推薦一些磨牙咬膠，一定要買比較大的，這樣狗狗不容易吞下。

【相關文章：狗狗為何會吃醋？訓練毛孩乖乖不嫉妒的三大絕招（按圖預覽）】

+ 20 + 20 + 20

牽引繩，一般用頸圈，如果買胸背帶要注意3點！

雖然你的狗狗可能疫苗還沒打全，還不能出門，但以後總歸要出門，這些東西可以先備著，讓狗狗先在家熟悉牽引。一般來說，一個頸圈加一條牽引繩就足夠了，這樣在狗狗不聽話時，就能馬上加以制止。

但有些主人怕狗狗的脖子被勒到，覺得不安全，所以給狗狗買胸背帶。然而就算是胸背帶，一字型的也會傷害狗狗。盡量選擇胸前是Y字型的胸背帶，可以減少對狗狗脖子的壓迫感。但胸背帶也會助長狗狗爆衝的習慣，當你向一個方向拉牽引繩的時候，繩子引導方向的力量分散到胸背帶的各處地方，無法正確將方向信息傳遞給狗狗。雪橇犬拉雪橇就是用胸背帶，就是為了更好發力拉著主人前進。如果你不想讓狗狗爆衝，也可以選擇前扣型的胸背帶，這種胸背帶牽引繩釦子在狗狗胸前。反正如果你給狗狗買胸背帶，謹記這3點：盡量選擇前胸是Y字型的胸背帶、胸背帶不能卡到狗狗的腋下、不影響肩胛骨。

牽引繩的話，根據狗狗的體型買適合長短的，一般1米其實就夠用了。另外不建議用可伸縮型牽引繩，對訓練狗狗隨行沒有幫助。

驅蟲藥，買大牌子的定期用

雖然狗狗可能還不經常出門，但抵抗力弱，定期體內外驅蟲絕對是必要的，不然就會發生我朋友狗狗的那個悲劇。體內驅蟲買大牌子的，一般沒什麼大問題，按說明，一定要按說明服用，不可過量！體外驅蟲一般有滴劑和噴劑，一般用滴劑，滴在脖子後面的皮膚上。我習慣買多一瓶噴劑備用，因為有時遇到蜱蟲沾上面弄不下來，直接開噴劑一碰，一會兒就自己掉下來了。體外驅蟲藥也一樣。

至於零食，其實狗狗還小，吃主食就足夠了，亂餵零食還容易挑食，除非你從小要訓練狗狗，那我建議你買一點零食，但不要多。還有沐浴露之類的，剛到家的狗狗一般不能洗澡，要洗最好也等打完疫苗之後，所以也沒必要一帶狗狗回家就買。

看完這麼多，其實你應該也明白養一隻狗狗不簡單，光是養狗前的準備，都讓人頭禿。狗狗不可能像影片裡面，每天只是賣萌，牠們也要餵食、散步、陪伴，但絕對能讓你的生活變得更加有色彩。

【相關文章：幼貓幼犬餵食不能隨便 貓狗糧鮮食選擇必看的5個注意點（按圖預覽）】

+ 9 + 9 + 9

【本文獲「巨小萌」授權轉載，微信公眾號：jumenglive】