柴犬飲食攻略　敏感腸胃飲食禁忌多　新手飼主準備糧食時要注意

很多飼養柴犬的家長都會先觀察柴犬到底喜歡吃什麼，喜歡吃什麼口味的食物，然後在針對性的準備一些食物。



當然，現在市場上銷售的很多狗糧，也都是根據 狗狗不同的身體情況，成長時期和口味變化研製生產的。應該說狗糧是寵物狗生長選擇最為合適的食物之一。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

留意狗狗的口味變化，為牠們提供最營養可口的食物。（unsplash@micah-ransom）

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對柴犬有相關了解的都知道，牠的腸胃功能比較敏感，因此在飲食方面要求也比較多。飼養者在選購狗糧或者是其他食物的時候也需要特別注意，以滿足柴犬身體情況同時補給足夠的營養物質為基本原則。

研究發現，柴犬的成長需要足夠的蛋白質、脂肪、維他命、鈣質、礦物質、維他命等營養。而柴犬雖然腸胃比較敏感，但是牠們不挑食。家長所準備的食物牠們都能完全接受。所以，要想讓柴犬健康的成長，主人準備食物的時候就要特別注意哦。

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除了專業的狗糧，主人還可以自己準備一些營養健康的食物。例如，蛋白質營養豐富的牛肉、豬肉、馬肉、魚肉、雞肉。（可以選擇適量的動物內臟來代替，但一定要注意適量，一般每個星期可以給狗狗餵食1頓內臟，過多的餵食就容易導致維他命A中毒）。

狗狗能健康、茁壯成長，是每位狗主的心願。（unsplash@micah-ransom）

選擇了蛋白質豐富的肉類食物，還可以選擇一些新鮮的維他命含量豐富的蔬菜；鈣質、磷等營養豐富小魚、骨粉等食物和營養劑，以平衡食物的營養，滿足柴犬身體成長對營養的需求，促進狗狗能健康、茁壯的成長。

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