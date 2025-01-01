養貴婦狗有什麼優缺點？原來體型差異可以很大　一文全方位看清

飼養貴婦狗的人太多了，小區轉悠的時候總能看見幾只或者更多的貴婦狗被主人牽引著散步。



貴婦狗起源與德國，但目前你在全世界都能看見牠的蹤影。貴婦狗以水中捕獵犬而著稱，毛髮濃密捲曲，樣子可愛機靈。當然，貴婦狗的優點有很多，但同樣也存一些缺點。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

養貴婦狗有什麼優缺點？（unsplash@tuomas-harkonen）

貴婦狗的優點：

養貴婦狗有什麼優缺點？

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1. 總共有標準貴婦狗、迷你貴婦狗、玩具貴婦狗幾種。不同品種的貴婦狗外形類似，但體型差別比較大。主人想要飼養貴婦狗的選擇性就更大。當然，整體來說貴婦狗的體型也不算大的，是屬於適合家庭飼養的寵物狗之一。

2. 貴婦狗的性格整體來說是非常開朗聰明的。牠有著很高的智商，在犬類智商排名中位居第二。貴婦狗開朗豁達的個性，讓牠更容易與人類接近，更容易與人友好的相處。

3. 貴婦狗沒有什麼攻擊性，這讓飼養的過程變得更安全。特別是家裏有小孩的，家長不用總是戰戰兢兢的擔心 狗狗會惡意攻擊孩子。（注意，不管狗狗如何溫順可愛，小編建議孩子與狗狗相處時，家長還是要看護好的。因為狗狗畢竟是動物，而孩子也不懂得怎麼和諧與狗狗相處，因此作為家長看護好狗狗和孩子是必須的哦。）

4. 貴婦狗的毛髮濃密捲曲，但是有一個優點就是，一般健康正常的貴婦狗很少脱毛，這對於家長來說可是一件好事哦。（當然特殊情況除外，如每年氣候季節的變化貴婦狗會出現正常的生理脱毛；此外疾病等其牠特殊原因也會導致貴婦狗脱毛。）

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貴婦狗的缺點：

1. 有些貴婦狗特別粘人，或者說母貴婦狗更嚴重一些。有朋友就養了一隻可愛的母貴婦狗，小小年紀的牠就對「麻麻」的依賴非常強烈。只要主人一出現必定是圍繞在她身邊，長時間看不見主人，就容易叫喚。

2. 貴婦狗和其他許多的狗狗一樣，也有強烈的好奇心，也有啃咬東西的習慣。家裏的鞋子、櫃子、沙發、牀單、地毯、球球、繩子等等，可能都要在狗狗的嘴巴裏過濾一遍。

俗話說，世界上沒有任何一樣食物是百分之百的完美的。貴婦狗有優點、缺點也是在正常不過的事。而且，貴婦狗畢竟是狗狗，我們不能用人類的目光和標準去判斷狗狗的對錯或者是優缺點。對於寵物狗，家長既要好好的養護，科學的馴養，也應該報以寬容的態度去面對牠們。

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