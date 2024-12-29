狗狗拒吃狗糧怎麼辦？挑食背後的秘密與改善策略：先排除健康問題

一些養狗狗的朋友相信都有過這樣的困擾，那就是自己家養的小狗不吃狗糧了，這個時候往往讓很多主人感到措手不及，不知道該怎麼處理。其實這個時候，我們不能慌張，首先要去找到牠不吃狗糧的原因。



下面就帶大家一起來看看小狗不吃狗糧怎麼辦，怎麼解決，希望對各位有所幫助。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小狗不吃狗糧怎麼辦：

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1. 避免擅自加食物

避免擅自加食物（unsplash@xingchen-yan-Z）

當我們確定好小狗屬於身體健康的狀態下不吃狗糧，那麼這個時候我們就需要考慮是不是狗狗只是不喜歡吃而已，因為一些主人平時很喜歡給自家小狗餵零食，導致餵狗糧的時候，就不會喜歡吃。還有一些原因是因為主人平時看狗糧比較單一，所以就擅自往狗糧裏面放別的食物，從而導致狗狗出現挑食的情況。其實，這種飼養習慣是不好的，因為狗糧的營養已經十分充足了，如果我們養成這樣的習慣，那麼狗狗就很容易挑食，也不願意吃狗糧。

2. 避免養成挑食的習慣

避免養成挑食的習慣（unsplash@giorgio-trovato）

為了避免狗狗養成挑食的習慣，我們不要過於縱容牠，飼養小狗其實也有很多需要注意的問題。比如說我們在定時餵小狗吃東西的時候，發現牠沒有馬上去吃，就換著別的食物給牠，這樣的習慣一旦養成，那麼狗狗就會不愛吃狗糧，並且會知道只要不吃狗糧，主人就會餵其他好吃的給自己，這樣就很容易造成不好的飲食習慣。

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3. 換一種口味的狗糧

換一種口味的狗糧（unsplash@steve-ding）

還有一些原因是因為主人長期為狗吃單一品種的狗糧，當長時間吃的都是同一種狗糧的時候，自然就會容易吃膩，這個時候我們只要換一個口味的狗糧給牠就可以了。當然，我們也可以嘗試不斷的換多種狗糧給狗狗，那麼對於狗狗食慾的提升，還是很有幫助的，不過這其中的頻率不要過快，最好是保證在幾個月一次。

以上就是關於小狗不吃狗糧怎麼辦的解答，當你發現自家狗狗不吃狗糧不用著急，排除了健康問題以後，可以參考上述的方法嘗試一下，相信會起到幫助的。

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