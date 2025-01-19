10種不能餵狗狗吃的禁忌食物　毛孩主人不要因一時心軟而害了牠

狗狗的身體構造與人類不同，有10種食物，對於狗狗來說是非常致命的。比如朱古力、洋葱、以及甜食。



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狗狗十大食品殺手榜

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第一位：朱古力

朱古力內含有咖啡因及一種叫可可鹼的成份，這些成份對於狗兒的心臟及中央神經系統造成很大傷害，狗兒吃過量這些物質很容易會中毒死亡。

第二位：洋葱

內有硫磺，會破壞狗兒的紅血球細胞，造成貧血病。洋葱對狗來說有強烈的毒性，吃多了會引起急性貧血，甚至危及性命。

第三位：牛奶

牛奶的營養價值雖高，但狗與人不同，缺乏相應的轉換酶，不易消化吸收。部分狗狗可能引起腹瀉，請小心餵食。（不過犬奶可以，這是因為犬奶和牛奶的成分完全不同：犬奶中含有高蛋白質、高脂肪和低乳糖，而牛奶中卻含有低蛋白質、低脂肪和高乳糖，兩者成分正好相反，幼犬的腸胃無法吸收和消化牛奶，反而容易腹瀉，少喝。）

第四位：甜食

長期進食甜味食品，比如飲料和甜點，會讓狗狗容易患上糖尿病及肥胖。

第五位：粘食

比如年糕、粽子。狗一般不會特別細緻的吃東西，大部分都是咬成塊吞嚥，粘性的東西隨着吞嚥有可能粘在食道上，會造成狗狗窒息死亡。像年糕、粽子等粘性食物都不可以給狗吃，狗狗過端午因為吃粽子動手術很多，大家平時一定要注意。

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第六位：海鮮

尤其蝦蟹等食品，很容易令到狗只肚瀉及生蟲。

第七位：高鹽分食物

鹽，或是醃製食品如鹹魚、臘肉、火腿及醃肉等鹽分高的食品，這些對於狗狗的健康都非常不利。狗需要的鹽非常少，平時給狗狗準備食物時，人能嚐出鹹味就表示鹽已經過量了，狗食用過量的鹽也會中毒。

第八位：高油食物

油膩的食物含有高脂肪量，會令狗兒痴肥及引起危及狗兒生命的胰臟炎症。而且狗兒一旦習慣了重味道的食物，會導致狗兒的口味感變得更重，形成狗兒嘴刁的陋習。

第九位：雞骨

雞骨細小鋒利，容易爆裂成尖刺狀。刺傷狗的口腔及腸管。

第十位：要過期的食物

這些食品已經開始發黴，狗兒吃後可引致肌肉抽搐及萎縮，繼而死亡。另外要防止狗兒從垃圾袋中翻出來吃。

波奇網提醒大家：儘管我們都很喜愛自己的寶貝，希望牠們成長的更健康；但不要讓你的寵愛反而害了寶貝。記住：我們所吃的豐富膳食對狗狗來說不是愛，而是毒！

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