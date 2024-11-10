狗狗的身體語言你都懂嗎？不需專業知識　立即看懂牠的行為暗示

狗狗的行為解讀其實是一個複雜但有趣的話題，因為狗狗通過身體語言、聲音和行為來表達自己的情感和需求。



常常有人説狗狗「通人性」，那麼反過來，你對它的瞭解，又有多少呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗「通人性」（unsplash@jamie-street）

下面我們就來了解一下，狗狗一些常見行為背後表達的含義吧：

+ 5

搖尾巴：

通常表示興奮或快樂，但有時也可能是緊張或焦慮。尾巴的搖動方向和速度可以提供更多線索。

搖尾巴（unsplash@leiada-krozjhen）

耳朵向後：

耳朵向後或平貼頭部通常表示恐懼或順從

耳朵向後（波奇網提供）

耳朵豎起：

耳朵豎起表示警覺或感興趣，可能是對周圍環境或某個特定事物的反應。

耳朵豎起（波奇網提供）

眼睛睜大：

眼睛睜大並瞳孔放大可能表示恐懼或驚訝。

眼睛睜大（unsplash@simon-hesthaven）

眯眼：

眯眼或眨眼可能表示友好或試圖緩和緊張的社交氛圍。

眯眼（波奇網提供）

舔鼻子：

舔鼻子可能是狗狗試圖緩解緊張或焦慮的一種方式。

舔鼻子（波奇網提供）

打哈欠：

打哈欠可能是狗狗感到無聊或試圖緩解緊張情緒。

打哈欠（波奇網提供）

身體僵硬：

身體僵硬和肌肉緊繃通常表示狗狗感到緊張或準備攻擊。

身體僵硬（unsplash@yawan-sahu）

吠叫：

吠叫可能是狗狗試圖警告、表達恐懼、尋求注意或感到興奮。

吠叫（網上圖片）

低吼：

低吼通常是一種警告信號，表示狗狗感到威脅或保護領地。

低吼（網上圖片）

尾巴夾在腿間：

尾巴夾在腿間是恐懼或順從的表現。

尾巴夾在腿間（波奇網提供）

跳躍：

跳躍可能是狗狗表達興奮或試圖引起注意的方式。

跳躍（波奇網提供）

嗅聞：

狗狗通過嗅覺來收集信息，嗅聞是它們探索世界的主要方式。

嗅聞（波奇網提供）

挖掘：

挖掘可能是狗狗試圖埋藏食物、緩解無聊或尋找某種氣味。

挖掘（波奇網提供）

追逐尾巴：

追逐尾巴可能是狗狗試圖自我娛樂或緩解焦慮。

追逐尾巴（網上圖片）

藏食物：

藏食物是狗狗的本能行為，表示它們試圖保存食物以備後用。

藏食物（波奇網提供）

側臥：

側臥可能是狗狗放鬆和信任的表現。

側臥（波奇網提供）

站立：

‍站立可能是狗狗試圖看得更遠或表達興奮。

站立（unsplash@karthik-sridasyam）

瞭解這些行為可以幫助你更好地理解你的狗狗，並採取適當的措施來滿足它們的需求或糾正不良行為。

延伸閱讀：養了4隻盜版狗 做基因檢測直接傻眼 網民驚訝：真實身份不簡單（點擊連結看全文）

+ 29

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】