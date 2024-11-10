狗狗的身體語言你都懂嗎？不需專業知識 立即看懂牠的行為暗示
撰文：波奇網
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狗狗的行為解讀其實是一個複雜但有趣的話題，因為狗狗通過身體語言、聲音和行為來表達自己的情感和需求。
常常有人説狗狗「通人性」，那麼反過來，你對它的瞭解，又有多少呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
下面我們就來了解一下，狗狗一些常見行為背後表達的含義吧：
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搖尾巴：
通常表示興奮或快樂，但有時也可能是緊張或焦慮。尾巴的搖動方向和速度可以提供更多線索。
耳朵向後：
耳朵向後或平貼頭部通常表示恐懼或順從
耳朵豎起：
耳朵豎起表示警覺或感興趣，可能是對周圍環境或某個特定事物的反應。
眼睛睜大：
眼睛睜大並瞳孔放大可能表示恐懼或驚訝。
眯眼：
眯眼或眨眼可能表示友好或試圖緩和緊張的社交氛圍。
舔鼻子：
舔鼻子可能是狗狗試圖緩解緊張或焦慮的一種方式。
打哈欠：
打哈欠可能是狗狗感到無聊或試圖緩解緊張情緒。
身體僵硬：
身體僵硬和肌肉緊繃通常表示狗狗感到緊張或準備攻擊。
吠叫：
吠叫可能是狗狗試圖警告、表達恐懼、尋求注意或感到興奮。
低吼：
低吼通常是一種警告信號，表示狗狗感到威脅或保護領地。
尾巴夾在腿間：
尾巴夾在腿間是恐懼或順從的表現。
跳躍：
跳躍可能是狗狗表達興奮或試圖引起注意的方式。
嗅聞：
狗狗通過嗅覺來收集信息，嗅聞是它們探索世界的主要方式。
挖掘：
挖掘可能是狗狗試圖埋藏食物、緩解無聊或尋找某種氣味。
追逐尾巴：
追逐尾巴可能是狗狗試圖自我娛樂或緩解焦慮。
藏食物：
藏食物是狗狗的本能行為，表示它們試圖保存食物以備後用。
側臥：
側臥可能是狗狗放鬆和信任的表現。
站立：
站立可能是狗狗試圖看得更遠或表達興奮。
瞭解這些行為可以幫助你更好地理解你的狗狗，並採取適當的措施來滿足它們的需求或糾正不良行為。
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