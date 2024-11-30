天氣漸涼要加糧給狗狗？專家指關注食量、食物與保暖：這樣餵不行

最近幾場秋雨，天氣已經明顯涼了起來，很快就要進入深秋時節了，晝夜溫差變大，所謂「葉落知秋盡，添衣加餐飯」。



秋天來了，你家狗狗會否食糧增加了呢？（波奇網提供）

在這個時節人們有很多習俗，比如賞菊飲酒、登高望遠，還有吃石榴、柿子。因為柿子一般在十月份完全成熟，正是皮薄味美適合食用的季節，它的營養價值頗高，具有潤肺、清熱、生津等功效。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

但是，請一定要注意，柿子雖然營養價值高，卻並不適合餵食狗狗，因為其中含有生物鹼和阿托品，在大量食用後存在一定的危險性，會導致狗出現腹瀉、嘔吐、流口水、心跳減弱、呼吸困難、肌肉無力、抽搐等症狀。此外，柿子皮對狗狗來説也不易消化。

柿子雖然營養價值高，卻並不適合餵食狗狗。（波奇網提供）

除此之外，在這個時節餵食狗狗還有以下這些需要注意的點：

秋涼時在給狗狗加糧時，也要多注意以下幾點：

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1. 控制食量

隨著氣溫逐漸降低，狗狗的食慾可能會增加，這是牠們為冬季儲備能量的自然反應。但過度進食會導致肥胖，影響健康，因此應該根據狗狗的體型、年齡和活動水平適當控制食量。

隨著氣溫逐漸降低，狗狗的食慾可能會增加。（波奇網提供）

2. 提供高質量食物

蛋白質是細胞、組織、內臟、酶、抗體和激素的基本組成部分。它對韌帶、肌腱和軟骨的形成和維持也同樣重要。犬糧中的蛋白質有助於狗的肌肉發育、皮膚、皮毛、指甲和血液形成。

選擇富含蛋白質和纖維的食物，這有助於狗狗在寒冷天氣中保持能量和獲得飽腹感。

蛋白質有助於狗的肌肉發育、皮膚、皮毛、指甲和血液形成都有幫助。（波奇網提供）

3. 注意保暖

除了換上更溫暖的窩墊，還要注意在餵食時，避免讓狗狗食用冰冷的食物，以免貪涼引起腸胃不適。

4. 增加運動量

秋冬雖然需要囤積脂肪，但也要更加警惕肥胖，因此隨著狗狗食量的增加，適當增加運動量可以牠們幫助消耗多餘的能量，保持健康理想的體態。

秋冬雖然需要囤積脂肪，但也要更加警惕肥胖。（波奇網提供）

5. 注意狗狗的換毛期

秋季是狗狗換毛的季節，注意梳理和清潔，以減少毛髮的脱落和皮膚問題。

6. 保持清潔飲水

確保狗狗始終有清潔的飲用水，因為乾燥的天氣可能會增加牠們對水的需求。

水對狗狗的健康起著巨大的作用。水分佔每隻成犬體重的60%-70%。水的重要功能包括將營養物質在細胞和身體組織內傳輸、進行體溫調節和將廢物排出體外。

作為一個負責任的動物主人，你應該隨時為你的毛孩子提供乾淨、新鮮的水，單純依靠寵物食品中的水分含量是不夠的。

保持清潔飲水（波奇網提供）

7. 注意營養補充

可以適當增加一些對狗狗有益的食物，如富含Omega-3的魚油，有助於保持皮膚和毛髮健康~還有多種維生素、鈣、膳食纖維等等，選擇一款優質、營養均衡的狗糧可以很大程度上保證狗狗日常所需的營養元素。

注意營養補充（波奇網提供）

作為負責的動物主人，照顧狗狗是一件需要投入足夠多精力的事情，雖然辛苦，但也甜蜜！

尤其當我們注重科學餵養之後，會發現養育毛孩子變得越來越得心應手，在提高狗狗的生活質量的同時，還可以獲得滿滿成就感，何樂不為呢？

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