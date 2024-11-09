與狗狗玩耍要注意什麼？玩具交換法則學起來　專家教你這樣選玩具

和狗狗玩玩具的注意事項。毛孩子家長們買了玩具之後陪玩了兩天就放在那裡落灰了？大部分時間還是讓狗狗自己去玩。



其實，狗狗玩具應該是家長和毛小孩之間互動，那要怎麼跟自家的狗狗愉快玩耍呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

與狗狗玩耍要注意什麼？（unsplash@aaron-andary）

+ 2

狗狗玩玩具的注意事項

1. 當你拿走狗狗的玩具時，要先用其他東西吸引狗狗的注意，然後跟他交換，這個時候，才能拿走玩具。切記，最好不要當著狗狗的面直接將牠們的玩具收走。

與狗狗玩耍要注意什麼？（波奇網）

2. 跟狗狗玩遊戲時，要讓狗狗獲勝，增加牠們的成就感。為了可以激發狗狗自主思考的能力，遊戲的難度可以慢慢增加。

與狗狗玩耍要注意什麼？（波奇網）

3. 當你和狗狗玩耍時，牠們肯定會很興奮，以至於會不小心咬你。這是千萬不能責備狗狗。另外，如果狗狗玩耍的興致不高，就不要強迫牠玩了。

與狗狗玩耍要注意什麼？（unsplash@dalila-moreira）

跟狗狗玩不同玩具的方法：

玩具球

玩具球

在狗狗剛開始接觸球型玩具的時候，要選擇那些不會發出聲音的球。玩的時候，要先吸引狗狗的注意力，可以把球拿在手上在狗狗眼前晃，或是丟在附近的地上。當狗狗開始追球或咬球時，就可以慢慢加大丟球的距離了。

狗咬繩

狗咬繩

在最開始讓狗狗接觸這類玩具時，主人不要和狗狗進行拉扯，狗狗咬住玩具，主人就該立刻放手。

當狗狗已經習慣這類玩具時，主人可以適當地拉扯玩具，增加趣味和挑戰性。

益智類玩具

益智類玩具

這類玩具要循序漸進的玩，可以這樣分階段使用：

1. 第一週時，在益智玩具中放滿顆粒狀的食物，例如：狗糧。然後把玩具給狗狗，這樣狗狗一碰玩具，食物就會掉出來。記得在食物快被狗狗吃完之前，就要用其他東西跟狗狗交換玩具，要讓狗狗知道，這個玩具裡有源源不絕的好吃的。

2. 第二週時，你可以在你要出門的時候，把玩具放在沙發或桌子附近，讓狗狗自主尋找，提升狗狗思考能力。這樣也可以避免主人不在家，狗狗會產生的焦慮感。另外在選擇這類玩具時，要選至少有2個以上洞洞的，以免在狗狗舔食玩具時，由於真空導致狗狗的舌頭卡在玩具裡。和狗狗玩玩具的注意事項。

延伸閱讀：從零開始了解狗狗如何讀懂你心情 除用眼看外牠們還可嗅出情況？（點擊連結看全文）

+ 16

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】