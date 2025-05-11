布偶貓照護全攻略！溫順愛親近人　唯忍耐力超強健康問題易被忽略

布偶貓別名為布娃娃貓，牠屬於體型較大的貓咪。有着美麗高貴的外形，同時又兼具溫順溫婉的性格，現在已經成為寵物貓咪的首選。



寵物布偶貓非常適合和小孩子相處，牠對小孩子非常的友善，就算小孩無意的把玩揉捏，布偶貓也能很好的忍耐下去，因此布偶貓非常適合家庭飼養。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

布偶貓飼養全攻略！（unsplash@owlch）

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總而言之，飼養寵物布偶貓，需要主人有更多的愛心、耐心和關心。不能長期忽視牠的存在，更要定期的檢查布偶貓的身體心理狀態。

1. 要讓布偶貓身心健康，心情愉快，主人應該多花時間陪伴牠們嬉戲玩樂。如果你是繁忙的上班族，那麼家裏最好有小孩或者是老人，他們也會多花時間陪伴布偶貓。

2. 布偶貓喜歡和人親密，牠們願意跟着你從這個房間到那個房間，會趴在你身上入眠等。所以主人一定要有耐心陪着牠們，不能隨意的呵斥牠們。只要讓布偶貓安心的待在主人身邊，牠們就會感受到主人的關愛。

3. 布偶貓還有一個特點是善交際，牠不會像其他貓咪那樣愛吃醋，所以在飼養布偶貓的同時可以飼養其他寵物，但是我們也要安撫好布偶貓的情緒。

布偶貓喜歡親近人（unsplash@bobbi-wu）

4. 布偶貓是長毛貓的一種，所以日常的皮毛梳理是必不可少。因為布偶貓性格比較溫順，而且這個品種的貓掉毛現象比較少，所以為牠們梳理毛髮是一項比較簡單的工作。

5. 布偶貓是適合在室內飼養的貓咪，所以家裏的養貓設備最好齊全，例如貓抓板、貓爬架等，這樣貓咪就不會到處溜達。

布偶貓有超強忍耐力，生病時也不易被察覺。（kanashi-Cy）

布偶貓有着超強的忍耐力，而且布偶貓受到的很多的傷害容易被忽視。因此在飼養布偶貓的時候，要給與更多的關心和照顧。只有主人的無私照顧和愛，布偶貓才會將更多的不快樂忘記，永遠開心的和主人生活在一起。

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