貓咪小肉球放你身上這位置代表好喜歡你 拆解6個動作背後含意
撰文：聯合新聞網
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與貓咪互動時，你可能碰過貓咪主動把小手放在你嘴巴上的舉動，看起來很可愛，但究竟這個謎之行為代表什麼意思？
寵物雜誌《catster》便分析，貓咪此舉可能基於6種原因，而其中1點便是代表「貓咪真的很愛你」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
該報導整理「貓咪把小手放到主人嘴上」的6大原因：
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1. 博取關注：當主人沒有給予貓咪足夠的關注時，牠們便會透過各種肢體動作吸引主人的注意。
2. 有話想說：貓咪有某些事情想告訴主人，會透過一連串的動作或聲音向主人傳遞「喵語」，希望主人能get到。
3. 玩耍邀請：有些活潑好動的貓咪會爬到主人身上，對主人「上下其手」，邀請主人與牠一同玩耍。
4. 感到舒適：當貓咪依偎在你的胸前，用貓掌拍拍你的嘴，一邊發出呼嚕聲，表示貓咪覺得當下這個狀態舒服極了。
5. 值得信任：貓咪不會隨便爬到陌生人的身上，也不會湊近陌生人的臉部，只有當貓咪全心全意信任一個人，牠們才會願意把小手放在對方的嘴巴上。
6. 表達愛意：當貓咪將小手放在主人臉部、嘴巴、胸口等地方，其實是在高調示愛，迫不急待想要更貼近這位鏟屎官。簡單來說，你就是被喵皇認可了。
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