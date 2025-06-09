黑柴聽到主人誇別的狗狗瞬間吃醋　生悶氣面壁思過反應網民被逗笑

撰文：狗與愛的世界
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你家的狗子喜歡吃醋嗎？

這天，網友@o23wpp 看綜藝節目時注意到了一隻非常可愛的狗狗，便沒忍住稱讚了幾句。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

黑柴表示吃和睡是我的天職！（x@o23wpp）
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結果沒想到的是，家裏的黑柴聽到後瞬間醋勁大發。

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牠雖然沒有狂吠或亂咬東西泄憤，卻直接跑到了牆壁旁邊面壁思過，彷彿在說：

「我到底哪裏不好了？」
面壁思過？還是在生主人的氣？（x@o23wpp）

網友也是瞬間被這一幕可愛到了，於是急忙過去抱起愛犬轉上三圈，再親了兩下。

許多人看到後紛紛表示：

「不要傷心啦！不管人家可不可愛，還是我們家的最可愛。」
「把額頭貼在牆壁上，不要傷心你最可愛了。」
「實在是悲痛萬分。」
「快點關掉電視啊，上面的毛快炸開變超級賽亞人了。」

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】

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