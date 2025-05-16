柴犬吃泡麵超有儀式感　雙手擺桌旁閉眼默數著：焗3分鐘才最好吃

撰文：狗與愛的世界
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網友@momonosekaiiii 經常會在網上分享自家柴柴「MOMO」的照片。

柴柴表示，吃東西也要有儀式感！（狗與愛的世界提供）

這天，MOMO坐在餐桌前閉上眼睛，全神貫注的等待着面前的一碗泡麵。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊相片齊來看可愛MOMO的生活日常：

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牠的兩隻小手擺在泡麵旁，光是看動作都可以感受到牠的着急。

汪：還未夠3分鐘嗎？（x@momonosekaiii）

許多人在看到那如此可愛的場景後紛紛表示：

「感覺狗狗很像在冥想誒哈哈哈！」
「颱風來了吃泡麵最應景。」
「等待的時刻才能讓泡麵更香。」
「等到快要睡着了。」
「跟我在等吃飯一樣哈哈哈！」
「我家狗也這樣哈哈哈哈～」

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】

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