黑柴討厭洗澡掙扎反抗　表情管理全崩潰笑翻網民：世紀大戰開始

養過狗狗的人都知道，牠們有多不喜歡洗澡，每一次的經歷都像世紀大戰一樣...



這天，網友@sumisumi_mame 分享了幫愛犬洗澡的照片。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

黑柴表示：曬曬太陽不好嗎？（x@sumisumi_mame）

只是洗個澡，不用害怕！

+ 16

小傢伙平時超討厭洗澡，只要一淋浴就會用全身的力量來反抗，牠掙擰的想要逃出水池，表情特別好笑。

網友表示，其實狗子平時很喜歡游泳，但唯獨討厭被淋浴的感覺，只要遇上水龍頭就會逃跑。

汪：最討厭洗澡了！（x@sumisumi_mame）

汪：為何會變成這樣。（x@sumisumi_mame）

許多人看到後紛紛表示：

「習慣就好，不咬人就已經很棒了。」

「這其實是生死攸關的瞬間。」

「這臉部表情太有表現力了。」



延伸閱讀：柴犬雨中散步超開心 回家後被媽媽裹成寶寶 網民：海豹即視感（點擊連結看全文）

+ 6

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】