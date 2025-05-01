黑柴到第二次坐下指令感到不滿　1個超萌反應笑翻眾人：你想我點

我相信，很多養狗人都會訓練自家狗子學習幾個指令絕技。



就比如網友@07tarou09 養了一隻黑柴，名叫「Taro」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Taro很聽話，收到指令後會即做！（x@07tarou09）

點擊圖片看黑柴Taro的生活照：

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這天，網友帶Taro出門時，便發出了「坐下」的命令。

結果沒想到的是，小傢伙聽到後，立刻就聽從了指示，坐了下來。

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而當網友又喊了一次「坐下」後，Taro直接整個抬頭挺胸到極致，壯大的身材看起來好像在仰天長嘯，聽話的模樣實在是太可愛了！

黑柴「Taro」表示：你究竟想我點！（x@07tarou09）

許多人看到後紛紛表示：

「我就坐下了還想要我幹嘛。」

「我看着這張照片也在試着挺直我的背。」

「好像在做體操。」

「暈死，真的好可愛啊。」

「這是想表達什麼不滿嗎？」

「胸肌好厚實喔。」



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