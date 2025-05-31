柴犬雨中散步超開心 回家後被媽媽裹成寶寶 網民：海豹即視感
撰文：狗與愛的世界
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網友家的柴犬今年7歲了，名叫「馬鈴薯」，超級喜歡出門散步。
這天，網友冒雨帶着牠出門散步，出發前，原本還在猶豫，擔心雨天不方便，有淋濕的風險，馬鈴薯可能會鬧脾氣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
結果沒想到的是，這個擔心完全是多餘的。
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回家後，網友幫馬鈴薯洗澡並用毛巾包裹了起來，小傢伙也是開心壞了，眼睛閃閃發光，心情全都寫在了臉上。
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許多人看到紛紛評論了：
「太可愛了！」
「散步的樂趣就寫在馬鈴薯臉上。」
「看起來完全就是個寶寶。」
「圓圓的馬鈴薯好Q。」
「這笑容太令人無法抗拒。」
「海豹馬鈴薯。」
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