超萌害羞小貓餓了不亂叫 用這溫柔方法詢問主人：請問吃得飯未？
撰文：貓與愛的世界
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3年前，網友@sanvicenteblvd 收養了一隻小貓「Spaghetti Pete」，牠是一隻非常害羞的小貓，不太會喵喵叫，有什麼需求也只會拍一拍主人。
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就像是這天，小貓早上餓了，發現鏟屎官還沒有放飯，於是可憐巴巴地去找人，輕輕拍了拍他的後背。
Spaghetti Pete：
「你好，打擾了，家裏有吃的嗎？」
「有的話，能給我一點嗎？」
「謝謝。」
小傢伙那叫一個溫柔有禮貌！
有人就說了：
「跟我家貓形成了鮮明對比，我家崽要是餓了，直接發出猴叫，好像晚一秒就會餓死。」
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