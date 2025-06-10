超萌害羞小貓餓了不亂叫　用這溫柔方法詢問主人：請問吃得飯未？

3年前，網友@sanvicenteblvd 收養了一隻小貓「Spaghetti Pete」，牠是一隻非常害羞的小貓，不太會喵喵叫，有什麼需求也只會拍一拍主人。



貓咪餓了不亂叫，反而用這溫柔的方式向主人作出提示：夠鐘吃飯了！（tiktok@sanvicenteblvd）

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就像是這天，小貓早上餓了，發現鏟屎官還沒有放飯，於是可憐巴巴地去找人，輕輕拍了拍他的後背。

Spaghetti Pete：

「你好，打擾了，家裏有吃的嗎？」

「有的話，能給我一點嗎？」

「謝謝。」



小傢伙那叫一個溫柔有禮貌！

有人就說了：

「跟我家貓形成了鮮明對比，我家崽要是餓了，直接發出猴叫，好像晚一秒就會餓死。」

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