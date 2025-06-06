老公腿傷貓咪也跟著瘸了？花580元檢查得出這答案：1盒鈣片買心安

你們說，貓咪會跟着人類學嗎？



前段時間，網友的老公腿受傷了，走路要踮着腳走。後來發現，怎麼家裏的貓的腿也瘸了？問題是，貓貓沒受傷啊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪之所以瘸腿，可能就是「演戲」模倣主人。（抖音@西文）

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但是有了症狀，就不能忽視。

擔心貓咪關節出了問題，網友就趕緊帶貓去做檢查。

花錢買來安心，也是值得的。（抖音@西文）

拍片結果出來了，貓貓的腿沒有任何問題，很健康。

不過來都來了，為了保險起見，還是開了一盒鈣片回家餵貓。

花了580，收穫一盒鈣片，買了心安。

貓咪到底是在學人，還是本來那會腿有點不舒服，只是剛好在醫院檢查前就好了呢？

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】