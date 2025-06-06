老公腿傷貓咪也跟著瘸了？花580元檢查得出這答案：1盒鈣片買心安
撰文：擼貓教授
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你們說，貓咪會跟着人類學嗎？
前段時間，網友的老公腿受傷了，走路要踮着腳走。後來發現，怎麼家裏的貓的腿也瘸了？問題是，貓貓沒受傷啊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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但是有了症狀，就不能忽視。
擔心貓咪關節出了問題，網友就趕緊帶貓去做檢查。
拍片結果出來了，貓貓的腿沒有任何問題，很健康。
不過來都來了，為了保險起見，還是開了一盒鈣片回家餵貓。
花了580，收穫一盒鈣片，買了心安。
貓咪到底是在學人，還是本來那會腿有點不舒服，只是剛好在醫院檢查前就好了呢？
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