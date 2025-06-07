突然收到10年前送養貓咪照片　前主人感動淚崩：沒想到還能見到

十年，說長不長，說短也不短。但對一隻貓來說，十年是貓咪的大半個喵生。



網友@夏夜觀星河分享，她前段時間抱着家裏的阿咪，享受人喵相互陪伴的幸福時刻時，突然想起了阿咪了前主人，也就是網友的初三同桌，就想告訴他阿咪的現狀。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

給他發了阿咪現在的照片，告訴他阿咪現在還在，他驚呆，回了一句「時代的眼淚了」。

確實，網友領養阿咪很多年，阿咪都已經10歲了！

（小紅書@夏夜觀星河）

同桌一定沒想到，自己初三時硬塞給同學的貓貓，還能在多年後再看到。

據網友回憶，當時很喜歡貓，但一開始並沒有答應領養阿咪。而同學因為家庭原因不得不送養阿咪，就騙網友說暫時幫忙養一 養，找到領養人後就會接走。

然而時間一天天過去，同桌都沒有來接走阿咪。再問同桌有沒有找到領養人，什麼時候接走阿咪時，同桌攤牌了，說「你就是那個領養人啊」。

就這樣，網友不得不領養了阿咪。

阿咪本咪（小紅書@夏夜觀星河）

可是網友那時還是一位中學生，忙於學業，住宿在學校，不能照顧阿咪。媽媽對突然加入的阿咪又並不歡迎，最後阿咪被送到了奶奶家。

每逢寒暑假，網友都會長住奶奶家，能陪伴老人的同時，也跟阿咪有了更多的相處時間。

現在，網友已經畢業並且工作了，就把阿咪從奶奶家接回，自己開始照顧阿咪。

10年來，在新家很開心（小紅書@夏夜觀星河）

阿咪平時眼屎有點多，但身體健康，網友希望阿咪再活10年。

肯定會的，祝阿咪健健康康，不止再活10年，還可以再活20年！

跨越10年，還能看到當年的貓貓，這種心情無以言表。另一位網友@沒素質的寶馬車主分享「十年前一個小姐姐領養我的貓，今天發來這個」。

突然看到十年後的貓貓時，震驚、激動！

突然收到貓咪消息，很是驚訝！（小紅書@夏夜觀星河）

看貓貓在沙發上的狀態，肯定過得很好，心裏滿是感謝和感動！

10年前的回憶湧現（小紅書@夏夜觀星河）

另一個送養小故事：

十年前，貓咪被送養時還是一隻小奶貓，看起來只有巴掌大小。

十多年前的樣子（小紅書@沒素質的寶馬車主）

十年後，小奶貓已經長成了大貓，「變成老婆婆了」。

十年後已是老貓了（小紅書@沒素質的寶馬車主）

這麼多年過去，不知道貓咪過得怎麼樣，送養貓咪的網友甚至以為貓咪都不在了，這幾年沒有消息，也不敢問。

沒想到現在突然收到貓咪的照片，看到了10歲的貓貓，並且知道貓貓生活過得一直很好，有一個幸福的家，肯定也得到了很多的愛！

網友感嘆，當初真的給貓找了一個好人家啊！

不得不送養一隻貓咪，每個送養人都希望為貓找到一個好人家，希望貓貓在新家裏生活幸福。

你們送養或領養過貓咪嗎？

現在送養/領養貓咪的環境越來越複雜，送養貓咪時一定要仔細審核、辨別，祝願每隻貓咪都能找到好人家！

延伸閲讀：被棄三色貓蛻變之路 322g靠愛與關懷逆襲成長：甜度爆表爭搶領養（點擊連結看全文）

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】