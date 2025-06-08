患癱瘓病男子辭職帶貓咪遊世界　勇敢追夢行為激勵200萬粉絲感動

4年前，美國奧勒岡州的一位29歲小哥@sailing_with_phoenix 被診斷出患有Klippel-Feil症候群，這是一種可能癱瘓的疾病。



帶著貓咪勇敢追夢（instagram@sailing_with_phoenix）

想到自己不知道啥時候就無法走路，小哥毅然決然地辭掉了穩定的管理職位工作。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

他負債買了一艘船，看視頻自學開船技巧，帶着自己7年前從垃圾桶裏撿來的小貓Phoenix環遊世界。

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網友還將自己的故事分享到了網絡上，得到了200多萬粉絲的支持，他說：

我們在一起。（instagram@sailing_with_phoenix）

「其實我的經歷並不是多驚人，只是現在生活的壓力太大了，很多人拼命工作卻只能勉強餬口，將自己的生活牢牢地捆綁在工作上，都沒有喘息的機會，大家可能和我有一樣的想法吧，帶着心愛的『朋友』一起出發，看世界。」

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