網民分享3隻橘貓1年來驚人變化　體重超誇張　網民：大橘不負眾望

雖說「大橘為重」，但總覺得孩子的膨脹期應該很長，總不能短時間內一口氣就胖上來吧。



但網友@GreatLakes347 表示：小貓，尤其是橘貓，長得真的很快。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她特地曬出了家裏三隻橘貓的一年變化對比圖：去年的時候，三小隻，平均體重不到3斤。

1年前還是嬌小貓咪（reddit）

但今年…平均體重13斤！！！

1年後重量超驚人（reddit）

不是，一年長10斤，這麼快的嗎？？？

來，養橘貓的鏟屎官們評論區說說。

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