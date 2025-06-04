網民分享3隻橘貓1年來驚人變化 體重超誇張 網民：大橘不負眾望
撰文：貓與愛的世界
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雖說「大橘為重」，但總覺得孩子的膨脹期應該很長，總不能短時間內一口氣就胖上來吧。
但網友@GreatLakes347 表示：小貓，尤其是橘貓，長得真的很快。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
她特地曬出了家裏三隻橘貓的一年變化對比圖：去年的時候，三小隻，平均體重不到3斤。
但今年…平均體重13斤！！！
不是，一年長10斤，這麼快的嗎？？？
來，養橘貓的鏟屎官們評論區說說。
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