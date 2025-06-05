女子驚見車底伸出鬼手　拆底盤揭浪貓媽媽驚人秘密：我成了5寶媽

一名女子平時都會照顧社區附近的流浪貓，日前她要開車前發現底盤怪怪的，低下頭一看發現竟然有一雙鬼手伸出來，嚇得她趕緊把車子開去維修廠看看發生什麼事情，結果居然是浪貓媽媽把自己一窩孩子通通塞進女子的汽車底盤，拆開底盤後發現還不只一隻，女子瞬間變成五寶媽。



小紅書一名網友「Cirtap」於16日分享了一段哭笑不得的經歷，她表示自己平常會在社區裡照顧幾隻常常看到的流浪貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一名女子平時都會照顧社區附近的流浪貓，日前她要開車前發現底盤怪怪的，低下頭一看發現竟然有一雙鬼手伸出來。（小紅書）

幾天前看到自己車底盤伸出「2隻鬼手」簡直嚇死了，緊急送去修車廠拆底盤才發現不只一隻貓，才發現浪貓媽媽竟然把自己一整窩共5隻小貓通通塞進車內，還一連幾天趴在車底不肯走。原PO回想起前一天晚上還曾開著那台車出門，現在想想都覺得後怕，心有餘悸的說

「還好五個小傢伙都沒事，已經通通交還給貓媽媽了」。

原PO表示，其實自己也不是沒想過要收養這一窩貓咪，但她原本就有養一隻調皮的狗狗，加上男友對貓毛嚴重過敏，因此無法收編這群小貓。在把小貓全部還給貓媽媽之後，隔天早上原PO再度注意到貓媽媽沒出現，小貓也不見蹤影，結果又發現貓媽媽二度把小貓放回她的車內，原PO又只好再度開車前往修車廠拆底盤把小貓拿出來，這次待在底盤內的貓咪不像上次一樣有五隻，已經減少成三隻了。

原PO認為連續兩次貓媽媽都把小貓寄放在自己的車內是一種緣份，所以決定收編貓咪一家，但因為他家裡沒辦法再養寵物，所以她便擔任中途之家暫時收留，好在有不少好心愛貓網友幫忙，目前已順利幫其中一隻小貓找到合格的飼主，另外兩隻也由親戚收養，剩下的兩隻還在物色飼主中。

突然成為5寶媽~（小紅書）

有網友好奇貓媽媽是否已經有家，原PO則無奈的回應說母貓因為流浪很久所以警覺性很高，只要看到人就跑，就算是常常餵食的人要接近牠也是不可能的任務，所以要抓去結紮給人收養幾乎不太可能，只能在心裡暗自祈禱貓媽媽平安健康。

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