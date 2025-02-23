貓咪為何總愛對梳化下手？5大原因與對策必學　貓抓板是好東西

養貓的鏟屎官大概都有這樣的疑問吧：為什麼家裏的梳化總是逃不開貓咪的「魔爪」？！！



貓咪為何總愛對梳化下手？（波奇網提供）

自從貓咪成為家中一員後，梳化、地毯甚至櫃子都開始有了屬於自己的「年輪」——以一條條貓爪印的形式。今天，就讓我們一起深入了解貓咪抓撓行為背後的原因，並探索有效的應對策略吧~►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪為何總愛對梳化下手？快來看看解決方法：

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1. 出於磨爪的本能

貓咪有磨爪的天性，這是牠們保持爪子鋒利和去除死皮的方式。在野外，貓咪會抓撓樹木或其他自然物體來磨爪。

其實，貓咪的爪子上有一些叫做「指甲鞘」的東西，這些鞘會隨著時間的推移變長，如果不及時去除，會影響牠們的行動。所以，抓撓就成了貓咪去除舊指甲鞘、保持爪子鋒利的重要途徑。

貓咪為何總愛對梳化下手？（波奇網提供）

2. 標記領地的目的

通過抓撓，貓咪會留下自己的氣味，這是牠們標記領地的一種方式。貓咪的爪子上有氣味腺，當牠們抓撓時，會釋放出一種稱為訊息素的氣味，以此來告訴其他貓咪這是牠們的地盤。

貓咪為何總愛對梳化下手？（波奇網提供）

3. 緩解壓力的需要

貓咪可能會因為壓力或焦慮而抓撓傢俱。這種行為可以幫助牠們釋放緊張情緒。尤其是當主人不在家的時候，牠們會感到孤單和不安，因此抓撓梳化就成了牠們宣泄情緒的一種方式。

4. 鍛鍊肌肉的方式

抓撓是一種鍛鍊貓咪前肢肌肉的方式，有助於保持牠們的身體活力。畢竟貓科動物有捕食的本能，經常鍛鍊保持自己的肌肉活力是刻在貓咪DNA裏的生存法寶哦~

5. 出於好奇和娛樂

貓咪是充滿好奇心的動物，牠們喜歡探索周圍的一切。對於活潑好動的小貓咪來說，梳化就像是一個巨大的遊樂場，梳化上的紋理、顏色和氣味都會吸引牠們的注意，尤其是上面還有主人殘留的味道，讓牠們倍感愉悦。於是牠們在梳化上蹦蹦跳跳，抓來抓去，享受著獨屬於小貓咪的遊玩樂趣。

貓咪為何總愛對梳化下手？（波奇網提供）

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如何應對貓咪抓撓梳化

1. 放置貓抓板

在家中貓咪喜歡抓撓的地方放置貓抓板，如梳化旁、房間角落等。貓抓板的材質和形狀多樣，可以根據貓咪的喜好和家中的裝飾風格進行選擇。貓爬架則提供了一個立體的攀爬和抓撓空間，讓貓咪的活力得到充分釋放。

貓咪為何總愛對梳化下手？（波奇網提供）

2. 及時糾正

當貓咪試圖抓撓不宜抓撓的物品時，要立即用嚴厲的語氣制止，並引導牠到貓抓板上去。這種及時的糾正能夠幫助貓咪建立起正確的行為習慣。

3. 定期修剪指甲

定期為貓咪修剪指甲，不僅能減少傢俱被抓壞的風險，還能減少貓咪因指甲過長而引發的健康問題。

貓咪為何總愛對梳化下手？（波奇網提供）

4. 增加互動時間

每天花些時間和貓咪玩耍，不僅可以增進感情，還能消耗牠們的多餘精力，減少抓梳化的行為。

你的貓咪有抓梳化的習慣嗎？你是怎麼處理的呢？

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