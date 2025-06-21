金毛看診怕爆　獸醫用一招瞬間化解狗狗緊張情緒　網讚：超可愛

巴西聖保羅一網友養了隻大金毛，名叫「Lennon」。

Lennon非常喜歡玩偶，牠最心愛的玩具則是一隻大象，每天睡覺的時候都會擁牠入懷，男友力十足！



這天，網友帶Lennon去醫院看診時，小傢伙因為過於害怕，就將頭撇在了旁邊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Lennon抱着公仔睡覺，超幸福。（tiktok@malugolden）

醫生見狀，為了安撫Lennon的情緒，刻意先將聽診器放在了娃娃的胸前，假裝玩偶也很勇敢的聽診，然後，再把聽診器放在Lennon的身上，簡直是貼心又細緻！

獸醫為公仔聽診（tiktok@malugolden）

Lennon勇敢地聽診（tiktok@malugolden）

Lennon原來還有這麼多公仔 !

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許多人看到後紛紛表示：

「好乖好勇敢！」

「狗狗就是這麼單純可愛。」

「獸醫也太配合。」

「要是我家狗狗看醫生也這麼乖就好了。」



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