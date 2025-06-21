金毛看診怕爆 獸醫用一招瞬間化解狗狗緊張情緒 網讚：超可愛
撰文：狗與愛的世界
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巴西聖保羅一網友養了隻大金毛，名叫「Lennon」。
Lennon非常喜歡玩偶，牠最心愛的玩具則是一隻大象，每天睡覺的時候都會擁牠入懷，男友力十足！
這天，網友帶Lennon去醫院看診時，小傢伙因為過於害怕，就將頭撇在了旁邊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
醫生見狀，為了安撫Lennon的情緒，刻意先將聽診器放在了娃娃的胸前，假裝玩偶也很勇敢的聽診，然後，再把聽診器放在Lennon的身上，簡直是貼心又細緻！
Lennon原來還有這麼多公仔 !
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許多人看到後紛紛表示：
「好乖好勇敢！」
「狗狗就是這麼單純可愛。」
「獸醫也太配合。」
「要是我家狗狗看醫生也這麼乖就好了。」
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