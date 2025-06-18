狗狗開門放跑貓咪　網民急飛回家尋找　45天後生日前現奇蹟重逢

早前，歪果網友在收容所裏收養了一隻釘子戶小貓「慕斯（Moose）」，他們成為了很好的朋友，經常會一起出去遊玩。



前段時間，網友要去科羅拉多州旅行，實在不方便帶貓，便把慕斯寄養在聖地亞哥的父母那裏。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小貓「慕斯（Moose）」（instagram@teagan.maddux）

只是去個旅行，沒想到貓咪遭狗狗放生了！

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可誰想到，她到科羅拉多州沒兩天，父母的狗半夜開門把貓給放跑了。

網友急壞了，立刻買飛機票回到聖地亞哥找貓。

她嘗試了各種方法，安置攝像頭，食物陷阱，在外面放牠的貓砂盆，在附近放家人的衣服等等……

攝像頭也一直都有拍到慕斯，可牠就是不肯靠近也不肯回家。

時間一點點過去了，慕斯的身影徹底消失了，網友有12天的時間沒有看到牠，她開始絕望。

然而，就在慕斯兩歲生日的那天夜裏，牠突然走進放置食物的誘捕籠，被抓住了！

網友欣喜若狂，立刻將慕斯帶回家。

小傢伙被主人抱在懷裏的那一刻，才意識到自己是安全的，不是沒人要的野貓，牠很開心一直呼嚕嚕。

拍片講述貓咪回來的經歷。（tiktok@teagan.maddux）

時隔45天，慕斯終於回家了，網友也算是安心了，她帶着慕斯去檢查了身體，除了瘦了一點，身上有跳蚤之外沒有任何其他問題。

也算是可喜可賀，她說：

「以後再也不會丟下慕斯，獨自去旅行了。」

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】