收容所狗王逆襲　體型不突出卻統領狗群　網民封查理大帝急問品種

最近，一隻來自中國河北省的狗狗在外網迅速走紅，相關視頻播放量超2000萬次，國外網友還給牠起名「查理國王」，稱牠為「史上最強Alpha狗」，那麼牠到底有何特別之處呢？



誰才是狗王（波奇網提供）

牠的爆火主要源於一個視頻，視頻顯示在河北一個狗狗收容所裏，幾隻體型不小的狗狗正在「掐架」：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

收容所狗王逆襲，顯王者風範（x）

群狗齜牙咧嘴互相示威，但狗王一到情狀便有改變：

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就在群狗齜牙咧嘴互相示威，眼看一場惡戰無可避免、千鈞一髮之際，

畫面一轉，隨着牠的登場，形勢立馬發生了逆轉，不小心擋了道的黑色大單犬，本能地嚇一跳，隨即就是卑躬屈膝，表示臣服。

這隻白色狗狗一來到「戰場」，其牠狗狗紛紛退避，而那隻帶頭挑事的黑色狗狗，則立刻趴下表示臣服，甚至迅速躺下翻出肚皮，心甘情願被按在爪下。

這段視頻被轉載到外網後，迅速爆火，短短幾天便收穫了幾百萬的贊，也因為這隻狗狗自帶霸王色霸氣的出場氣勢，讓牠被歪果仁尊稱為「查理大帝」。

網友甚至為牠做了一張「登基圖」來表示尊敬：

這隻狗狗網民稱之為查理國王（波奇網提供）

不僅如此，外網還出現了「查理大帝」的熱情追隨者，甚至其「粉絲周邊」都在亞馬遜網站上架：

連周邊產品都有（波奇網提供）

也有網友疑惑，這隻狗看上去就是一隻小土狗，體型在狗群中不算突出，怎麼其他狗就都這麼怕牠呢？

其實，這是世界有名的獵犬品種，下司犬。也是中國唯一被國際公認的世界級獵犬品種。

下司犬（波奇網提供）

下司犬原產於中國貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市下司鎮。

當地多是苗族居民且居住在深山峻嶺之中，山高路險，野生動物多，本地居民習慣養狗看家護院，上山打獵時會帶上狗狗上山打獵，下司犬經過產區居民長期選育，憑藉着中等身材、結構緊湊、運動輕靈、奔跑速度快、耐力和爆發力好等特點脱穎而出。

而且，「查理大帝」並非「生而為王」，牠曾經只是這個收容所中一隻普通的不能再普通的狗狗，也會受到欺負，有過遍體鱗傷的時期。但是，隨着牠成年後體格的日益健壯，牠開始了自己的「逆襲之路」：不再忍氣吞聲，而是奮起反擊！

誰才是狗群中的真正王者？不畏強權也不欺負弱小，才是真正的強者！



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大約是其血脈裏的獵犬基因覺醒了，很快牠就成為了這個基地的「狗王」，打遍無敵手。

更難能可貴的，「查理大帝」奠定自己的地位後，並沒有欺負弱小，而是盡心盡責地維護着狗群的秩序，充當紀律委員和金牌調解員，不讓狗群隨便爆發衝突，維護着這個團體的和諧和穩定。

不畏強權也不欺負弱小，這大概也是「查理大帝」能夠走紅的原因之一吧。

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【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】