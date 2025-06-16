小狗遭無情棄養　每天衝到的士旁痴等　路人心痛：給牠溫暖的家

近日，河北承德一隻小狗的故事讓無數網友破防。主人乘坐出租車離開後，牠始終守在原地，每當有出租車經過，牠都會衝上前去，期盼著熟悉的身影下車……



4月23日，河北承德的一位路人拍下了令人心碎的一幕：一隻小狗孤獨地坐在路邊，眼睛緊盯著過往的車輛，尤其是出租車。每當有出租車停下，牠都會興奮地跑過去，但發現下車的人不是主人後，又失落地返回原地繼續等待。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一隻小狗孤獨地坐在路邊，眼睛緊盯著過往的車輛，尤其是出租車。每當有出租車停下，牠都會興奮地跑過去，但發現下車的人不是主人後，又失落地返回原地繼續等待。（波奇網提供）

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據拍攝者描述，小狗的主人是坐出租車來的，把牠放下後又走了。可能是這個原因，這幾天小狗一直待在原地，看到出租車就追上去看看，彷彿在問：

主人，你怎麼還不回來？你不要我了嗎？

每次有的士停下，牠便會走上前，想確認是否主人來了。（波奇網提供）

每次看到這樣的新聞都很難過，對於不負責任的主人來說，也許只是擺脱了一個麻煩（既然選擇打車丟狗，應該是不希望牠再循著氣味跑回家裏吧），可是對於狗狗來說，牠們不懂「拋棄」，只會以為是自己做錯了什麼，牠們唯一能做的，就是在原地一直等，一直等，一直等下去。

路人看到狗狗情況，都感到心痛。（波奇網提供）

牠明明可以跑，卻選擇留在原地——因為這裏，是最後一次見到主人的地方；

牠不懂離別，只記得那輛出租車——所以每次看到相似的車輛，都會滿懷希望地衝過去；

牠的尾巴一直耷拉著——有網友說：

「牠一定很失落，但仍在堅持等待。」

作為旁觀者，最令我們心疼的點大概是：牠的等待，永遠不會有回應。

期待狗狗有新家。（波奇網提供）

目前，拍攝視頻的女子希望能為小狗找到一個負責任的領養家庭，並表示「會嚴格把關」，這也給了很多網友一絲絲慰藉，這個世界，有多無情，就有多溫情。

最後，想說一句，養寵前請三思，牠們不是玩具，而是會用一生陪伴你的家人。也祝福這隻小狗能早日遇到真正珍惜牠的主人，結束這場無望的等待。

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