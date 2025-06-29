8歲貓咪因面上特殊斑紋無人領養　最終憑親人有禮貌迎來溫暖結局

前段時間，美國佛州的一位網友因家庭突遭變故，不得已將自己養了8年的小公貓「Cooper」送到了收容所，希望能幫牠找到一個好人家。



Cooper的性格非常好，很親人還有禮貌，但就是沒有人想要領養牠。

工作人員百思不得其解，後來大家還專門開會討論，覺得可能是因為Cooper臉上的特殊斑點導致牠看起來髒髒的，所以不太受青睞。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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於是，大家便為Cooper寫了一封推薦帖，說：

牠或許不是最漂亮的小貓，但一定是性格最好的貓之一，只要你願意，牠可以一直黏着你。千萬不要因為牠的長相而忽略牠哦。

很快，貼文爆火，不少人都表示Cooper一點都不髒，牠看起來像是一個長了鬍茬的大叔，很有特點。

也正是因為這篇推文，Cooper很快就被領養了，去了幸福的新家，可喜可賀~

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