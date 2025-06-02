獲長期投餵流浪貓媽媽信任 牠帶來5隻寶寶求包養 最終結局很暖
撰文：貓與愛的世界
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網友@lady.yappington 經常會幫助流浪貓，幾個月前她發現了一名新流浪咪成員，牠似乎是懷孕了。
網友便經常給這位準媽媽開小灶，連貓媽成功卸貨也沒有停止加餐。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
起初，貓媽媽把自己的寶寶藏得非常，似乎很警惕人類。
但可能是網友每天喂得忘崽飯太香了，隔了些日子，貓媽就主動把自己生的5只崽崽帶到了她面前。
沒想到，流浪貓咪把牠的孩子們都帶來了~
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這是多大的信任！
網友很開心，立刻把貓媽和5個崽崽全部收養了。
看看這幾個胖嘟嘟的小傢伙，超可愛，真的是撿到寶啦！
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