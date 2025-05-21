與流浪小貓結下不解緣 項圈送信獲回覆揭傷感身世：最終結局感人
撰文：貓與愛的世界
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一天，網友@Nori7770 打開門，卻發現門口出現了一隻陌生的小貓。
他以為是誰家散養的毛孩，也沒有趕走牠，反而跟小貓玩了一會。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
打那天起，小貓幾乎每天都會來做客。
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儘管每次來之後，網友都會被自家小貓嗅到出軌的氣息，錘個半死，但還是很開心能認識這個新的貓朋友。
時間久了，網友跟牠關係越來越好，開始好奇牠是哪裏來的，是有主人還是真的流浪貓。
如果是流浪貓，他想要收養牠。
於是，網友給小貓買了一個項圈，並在項圈上夾帶了一封信，內容大概就是：
「這是您家的寵物嗎？如果不是，牠是流浪貓嗎？我想收養牠。」
可惜，小貓再次來的時候，項圈還在，但是信不見了。
網友不確定是被主人取走了，還是貓咪自己弄掉了，便又放了新的信上去。
他已經做好了丟失信件的準備，沒想到這次卻得到了回信。
信上說：
「這隻小貓原本屬於一個很大的流浪貓家族，因為膽小，被其他貓咪趕出了貓群，牠已經絕育了，如果你願意的話，可以養牠。」
網友特別開心，放心將貓咪收編了。
現在小傢伙在進入新家，處於和原住民隔離的期間，希望早日適應，融入新家呀~
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