流浪貓爬窗撒嬌喵叫求包養　直球攻勢打動貓奴：幸福要靠自己爭取

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流浪貓想要擁有一個家，會有什麼直球操作？

網友@liams.teefs 在遛彎的時候碰到了一隻橘貓，她看這隻貓很可愛，就忍不住摸了摸牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

流浪橘貓主動求包養的攻勢，真的是一浪接一浪。（tiktok@liams.teefs）

打那以後，網友每天出門都會在不同的路上碰到牠，就好像被貓蹲點了一樣。而且小貓巨熱情，一見到她直接就來跟前翻肚皮討摸摸。

為此網友忍不住跟家人朋友炫耀，說自己在外面認識了一隻超親人的神仙小貓。

還翻轉肚皮撒嬌。（tiktok@liams.teefs）

因為小貓的性格很好，網友覺得牠有主人，所以從來都沒想過把牠帶回家，只當牠是自己每天出門的小驚喜。

但沒想到的是，小貓不這麼想。

這天，小貓突然來她家找她，還爬上窗戶在窗外一直很急切地對她喵喵叫。

「你好！家裏缺貓嘛？」

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網友有些意外，以為小貓是等不及她出門，所以率先一步來訪。但沒想到的是…第二天、第三天甚至之後的每一天小貓都很早過來。

「這邊按一下，我就進來了！」

牠每次都是趴在窗戶上，喵喵叫着，似乎很納悶為啥不讓牠進來。

「丫頭，快點開門，你的強來了！」

看着小貓的樣子，網友後知後覺：牠是不是想讓我收養牠啊？因為貓實在是熱情還可愛，網友也心動了，心軟就讓牠進來了。

結果這貨一點都不拿自己當外貓，一進門直接融入，讓人哭笑不得。

就這樣，小貓先在網友家住下。她也沒閒着，四處打聽貓貓的來歷，經過多方證實確定貓咪是流浪貓，可以收養。

後來，小貓被取名為「利亞姆」，徹底成為了這個家的一員。

利亞姆：

「幸福要靠自己爭取，主動才會有故事！」

幸福要靠自己爭取，主動才會有故事！（tiktok@liams.teefs）

……流浪貓想要找到一個永遠的家，看起來容易，但實際卻很難。因為這並不僅僅需要小貓放下心防奔向可靠的人，還需要人做出努力來幫助小貓。

這個過程都需要雙方的努力，需要時間和精力。好在，世界上還有很多溫暖的人，願意向流浪貓靠近！

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