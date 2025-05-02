流浪貓身體殘疾仍勇敢面對各種挑戰　開朗親人性格輕鬆覓得好家庭

一個工人小哥看到家附近的流浪貓群裏有一隻狀態很差的小貓，牠耳朵彎曲，眼睛似乎也不是很好。



小哥意識到貓咪需要幫助，於是聯繫了當地的救援機構。

很快，這隻被取名為「史蒂夫」（Steve）的小貓就被送到了收容所。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

史蒂夫身體殘疾，但絲毫不減牠的開朗性格。（instagram@thriftedkittensrescue）

經過獸醫的檢查，史蒂夫的一隻耳朵殘疾，眼睛部分失明，還有口炎。

儘管經過治療，貓貓的狀況大好，但牠的視力還是很難恢復，嘴巴也只剩下了4顆牙齒，舌頭也總伸在外面。

耳朵殘疾，眼睛部分失明，還有口炎。（instagram@thriftedkittensrescue）

儘管史蒂夫「身體殘疾」，但大家都很喜歡牠，都想成為牠的養父母。經過一番solo後，海莉（Haley）成功將牠接回了家。

海莉是負責幫助史蒂夫進行社會化訓練的，但樣這隻貓卻出乎意料出色。牠情緒穩定，可以跟遇到的每隻小貓交朋友，還能跟人類友好貼貼；

很快便融入大家庭（instagram@thriftedkittensrescue）

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而且性格開朗，不因為殘疾而怕事，自己視力不好也敢挑戰爬貓樹。由於史蒂夫的性格太好，牠很快畢業被納入了領養程序中。

最終一名優秀的獸醫打敗了其他競爭者，將牠帶回了家。

現在，史蒂夫的幸福生活就此來臨~

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