棒球場流浪貓纏住不愛貓女子　5天後貓生逆轉變家人：被主子選中

外國網友@娜塔莉（Natalie） 的未婚夫是一名職業棒球運動員。



這天，她去看未婚夫比賽的時候，突然被一隻貓碰瓷了：一隻陌生咪自來熟地跳到了她大腿上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

儘管網友多次表示不喜歡貓，讓牠趕緊走，但小貓不動如山！

流浪貓咪自己挑主人（the dodo）

周圍朋友看到貓這麼親近她，驚訝又羨慕，說：

「娜塔莉，你被貓咪選中了耶！」

網友：所以呢？

貓就這麼一直趴在網友腿上，甚至比賽結束也不肯走。

因為當時比賽是在晚上，所以也不忍心把貓丟在空曠的運動場上，四處打聽發現沒有認識這隻貓的人後，就將牠帶回家了。

回家之後，小貓依然將粘人貫徹到底，狂貼貼…網友甚是不理解，覺得牠很奇怪，但還是決定跟貓自拍一張。

來一張自拍照（the dodo）

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第二天，網友帶小貓去了動物醫院。經檢查，小貓沒有晶片，還患有耳蟎問題，所以極可能是一隻流浪貓。

她一聽：嚯，這貓連家都沒有，實在是有點可憐，就把牠收養了，還給牠取名叫「託羅」（Toro）。

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此後的5天裏，網友開始了解貓，並學着照顧牠，她越來越覺得託羅很可愛！

甚至，網友還帶着牠回了爸媽家，老父親也是當場愛上。

現在的網友已經徹底理解被貓選中的含義，她覺得自己太幸運太幸福了，根本無法想象沒有小貓的日子。

還決定以後開一家收容機構，到時候專門幫助無家可歸的小貓。

現在流浪貓已成為家中一份子。（the dodo）

不是吧，你這前後對比是不是有點太大了～哈哈哈。

不過，貓就是有這樣的魔力。

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】