比熊犬有兩副面孔　笑時眼彎如月　生氣時變惡煞超有戲

撰文：狗與愛的世界
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你知道嗎，狗狗其實是有兩幅面孔的！

外國一網友養了一隻比熊犬，每當牠笑起來時，眼睛總會眯着，彎得像月亮一樣。

搭配着招牌笑容，完美的微笑曲線讓人看了都會不自覺想要跟着牠一起笑！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

外國網友養的比熊犬，展露出招牌笑容（狗與愛的世界提供）
比熊犬有一種堅持　鞋子要整齊排好　你家玄關也有這麼可愛一幕？

不過，狗狗有時也會有想發泄情緒，表達不滿的時候。

狗狗板起臉來眼神惡煞，嘴巴還會露出尖尖的小牙齒，天使臉蛋的背後看起來還是有點殺傷力哈哈哈！

這一隻比熊犬發泄情緒的時候「殺傷力」還是挺大的（狗與愛的世界提供）

難道說，這個身體裏住了2種靈魂？

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