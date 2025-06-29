比熊犬有兩副面孔 笑時眼彎如月 生氣時變惡煞超有戲
撰文：狗與愛的世界
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你知道嗎，狗狗其實是有兩幅面孔的！
外國一網友養了一隻比熊犬，每當牠笑起來時，眼睛總會眯着，彎得像月亮一樣。
搭配着招牌笑容，完美的微笑曲線讓人看了都會不自覺想要跟着牠一起笑！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
不過，狗狗有時也會有想發泄情緒，表達不滿的時候。
狗狗板起臉來眼神惡煞，嘴巴還會露出尖尖的小牙齒，天使臉蛋的背後看起來還是有點殺傷力哈哈哈！
難道說，這個身體裏住了2種靈魂？
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