比熊犬1睡姿成網民討論焦點 棉花糖娃娃可愛又萌：像極人類嬰兒
撰文：狗與愛的世界
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日本網友@bichonpun 家裏養了只非常可愛比熊犬「Pun-chan」。
這天Pun-chan正在睡覺，網友瞬間就被牠可愛的模樣給萌到了：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
只見Pun-chan蓋着毯子，將小手手擺在前方，睡姿和人類簡直一模一樣。
網友拍下照後，也是疑惑：難道狗狗真的會這樣睡覺嗎？
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事後，網友也分享了Pun-chan之前的睡照，小傢伙像極了一個軟綿綿的棉花糖，躺在白色的牀單上和牀直接就融為了一體，也太可愛了吧！
咱就是説，試問誰不想養一隻這麼可愛的修狗啊！
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