比熊犬有一種堅持　鞋子要整齊排好　你家玄關也有這麼可愛一幕？

日本網友@bichonpun 養了一隻非常可愛的比熊犬——“pun”。



這天，網友翻看手機相冊時，看見了一張自己之前在玄關拍攝的照片。只見黑色的帆布鞋旁邊，有着一個4腳的鞋子...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

玄關門前的鞋子，總是整整齊齊。（instagram＠bichonpun）

不知情的人看到這個鞋子的大小，可能會以為是嬰兒的鞋子掉在了地上，但只要細看就能發現，這其實是狗狗的鞋子！

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原來，每當網友帶pun出門散步回來後，都會把它脱下的鞋子整齊的擺在玄關。

你家也有這麼可愛的狗狗嗎？（instagram＠bichonpun）

人類會把鞋子並列排好，狗狗當然也不能例外，簡直太可愛了吧！

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