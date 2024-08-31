比熊犬有一種堅持 鞋子要整齊排好 你家玄關也有這麼可愛一幕？
撰文：狗與愛的世界
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日本網友@bichonpun 養了一隻非常可愛的比熊犬——“pun”。
這天，網友翻看手機相冊時，看見了一張自己之前在玄關拍攝的照片。只見黑色的帆布鞋旁邊，有着一個4腳的鞋子...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
不知情的人看到這個鞋子的大小，可能會以為是嬰兒的鞋子掉在了地上，但只要細看就能發現，這其實是狗狗的鞋子！
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原來，每當網友帶pun出門散步回來後，都會把它脱下的鞋子整齊的擺在玄關。
人類會把鞋子並列排好，狗狗當然也不能例外，簡直太可愛了吧！
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