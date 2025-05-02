拉布拉多犬撿到長樹枝超興奮 卡柵欄不認輸秒用暴力解決：我最叻
撰文：狗與愛的世界
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這天，一隻名叫「波西」（Percy）的拉布拉多犬在咬樹枝回家時，遇到了一些小麻煩。
波西叼着一根超長的木棍，試圖通過一個柵欄缺口，但卻被卡住。雖然牠一開始沒想到換個角度，但最終還是靠蠻力解決了問題。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
雖然最後樹枝斷了，但無減波西的興奮，牠高興便好！
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從畫面中可以看到，波西發現自己心愛的棍棍過不去後，於是，立馬決定換個方向嘗試，只可惜，樹枝依舊牢牢卡在柵欄缺口無法動彈。
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波西以為是自己不夠認真，於是，更加拼命地翹起屁股拉扯。結果在牠的努力下，樹枝竟然硬生生被掰斷了一節...
見順利通過柵欄後，波西也是對自己的努力成果非常自豪，開心地搖着尾巴咬着戰利品就回家了。
在各種方法面前，最後選擇了暴力哈哈！
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