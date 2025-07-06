柴犬幫手擦拭落地窗 對窗呵氣超認真網 網民：態度滿分但沒用
撰文：狗與愛的世界
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外國網友@Shibamugi28 養了隻柴犬，性格十分熱情可愛。
這天，網友正在家裏擦拭落地窗，結果沒想到的是，待在室內的狗子竟然也加入其中，主人擦到哪裏，牠就跟到哪裏，看起來非常願意幫忙。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
許多人看到後紛紛評論：
「其實是很大的幫助。」
「可愛又有趣。」
「根本樂於助人。」
「哈錯邊，可惜了。」
「雖然哈了也不會乾淨，但是有這麼可愛的在旁邊幫忙，還是很有動力的。」
看看這隻小柴犬平時在家都是怎麼樣的吧👇👇👇
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