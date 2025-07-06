柴犬幫手擦拭落地窗　對窗呵氣超認真網　網民：態度滿分但沒用

外國網友@Shibamugi28 養了隻柴犬，性格十分熱情可愛。



這天，網友正在家裏擦拭落地窗，結果沒想到的是，待在室內的狗子竟然也加入其中，主人擦到哪裏，牠就跟到哪裏，看起來非常願意幫忙。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在呵氣的柴犬（Shibamugi28@X）

看著自己呵氣的地方若有所思的柴犬（Shibamugi28@X）

許多人看到後紛紛評論：

「其實是很大的幫助。」

「可愛又有趣。」

「根本樂於助人。」

「哈錯邊，可惜了。」

「雖然哈了也不會乾淨，但是有這麼可愛的在旁邊幫忙，還是很有動力的。」



看看這隻小柴犬平時在家都是怎麼樣的吧👇👇👇

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