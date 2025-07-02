柴犬外出散步未盡興 秒跳入枯葉堆耍無賴 有趣反應網民笑噴
撰文：狗與愛的世界
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網友@sokonron 家養了隻柴犬，性格十分倔強。
這天，狗子出門撒歡後卻不想回家，只見牠神情無辜地看着遠方，似乎在思考着什麼一樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
結果沒想到的是，下一秒，狗子竟然跳進了一旁的枯葉堆裏，就這樣，把自己塞在了裏面。
許多人看到後紛紛表示：
「這到底是什麼可愛的生物。」
「狗：不要管我，我一個狗玩得很開心。」
「好像在泡溫泉！」
這一隻不想回家的狗狗還有其他可愛的一面👇👇👇
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