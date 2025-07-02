柴犬外出散步未盡興　秒跳入枯葉堆耍無賴　有趣反應網民笑噴

網友@sokonron 家養了隻柴犬，性格十分倔強。



這天，狗子出門撒歡後卻不想回家，只見牠神情無辜地看着遠方，似乎在思考着什麼一樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

結果沒想到的是，下一秒，狗子竟然跳進了一旁的枯葉堆裏，就這樣，把自己塞在了裏面。

許多人看到後紛紛表示：

「這到底是什麼可愛的生物。」

「狗：不要管我，我一個狗玩得很開心。」

「好像在泡溫泉！」



這一隻不想回家的狗狗還有其他可愛的一面👇👇👇

延伸閱讀：柴犬高速甩頭被主人用慢動作相機拍下 萌態變幻網民笑：腦漿搖勻（點擊連結看全文）

+ 17

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】