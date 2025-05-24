橘貓為何80%是雄性？最新遺傳學研究揭示：一段DNA缺陷所致

橘貓常給人呆萌又胖的印象，日本與美國史丹佛大學的兩項最新研究發現，決定貓咪毛色變橘的關鍵原因，也同時解釋了為何8成的橘貓都是雄性的。



《今日美國》（USA TODAY）報導，日本及史丹佛大學遺傳學家的各別研究在5月15日發表，這兩項獨立研究都發現，負責貓毛顏色的「ARHGAP36」，旁邊一小段DNA缺陷是導致貓毛呈現橘色的原因。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

橘貓為何80%是雄性？（unsplash@michael-sum）

+ 6

史丹佛大學遺傳學教授、研究合著人巴什（Gregory Barsh）表示，那段DNA缺失時會導致「ARHGAP36」增加，進而產生紅色、橙色、黃色的色素摻入貓毛。

巴什表示，這種突變是「不尋常的」，從人類遺傳的情況，突變是使基因失去作用或功能，但貓的那段DNA缺失反而促進「ARHGAP36」的表達，也就是色素細胞增加。

美國地區動物保護協會一項數據顯示，8成的橘貓都是雄性的，而「ARHGAP36」存在於X染色體。女性有2條X染、男性1條，如果突變在母貓身上，需要發生在2條X染，於是這種突變在雌性身上出現的機會相對小。

此外，兩項研究雖然是獨立完成，不過巴什透露，兩方的研究人員之間直到去年都有保持聯繫，也是共同決定在同本期刊《當代生物學》（Current Biology）發表研究。

延伸閱讀：開門看到大肥貓卡欄杆險象環生 肥胖竟成救命稻草 結局很暖心（點擊連結看全文）

+ 3

延伸閱讀：

東京計程車司機伸狼爪！下藥迷昏女乘客性侵偷拍 十多人受害

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】