貓咪們為何愛擠一起睡？專家揭4大動機　背藏深厚羈絆：是真愛

多貓家庭的鏟屎官，應該常常看到貓咪們緊緊依偎在一起睡覺的畫面，看了真的會讓人感到窩心。但你有想過，貓咪為什麼喜歡擠在一起睡覺嗎？



日本寵物專欄作家SHIHO分析背後4大原因，其實藏著貓咪之間深層的情感與信任喔！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪們為何愛擠一起睡？專家這樣解釋。（unsplash@linda-pevac）

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1. 安心又信任的象徵

貓咪天生警戒心很強，特別是在野外，除了父母及兄弟姊妹外，基本不可能隨便跟其他貓靠在一起睡覺。但如果是生活在室內、天天見面的家貓，情況就不一樣了。當牠願意在睡覺這個最沒防備的時刻，跟其他貓咪待在一起，代表已認定對方是「自己人」。除了窩在一起睡，互相舔毛、一起玩耍也是互相信賴的表現。

2. 抱團取暖

貓咪是很怕冷的動物，在冬天或某些陰涼角落，牠們可能會彼此靠近，用身體互相取暖。這樣的行為不光是家貓才會有，在野外的小貓也常為了保暖而窩在一起睡。

3. 黏在一起更放鬆

貓咪靠在一起睡覺的理由，可能很單純就是「這樣比較舒服」。接觸到彼此柔軟的身體、感受到熟悉的溫度，會讓牠們回憶起小時候依偎在媽媽或手足旁的安心感。尤其是已經培養出感情的貓咪，彼此的存在就是最棒的安撫劑，也能幫助牠們睡得更香甜。

4. 因為這樣睡「很剛好」

貓咪的身體很柔軟，牠們可以互相配合彼此的姿勢，像拼圖一樣「卡」得剛剛好！例如一隻貓彎著睡，另一隻就順勢沿著曲線靠上去無縫接軌。另外還有「頭貼頭」、「背對背」、「抱抱型」等溫馨睡姿！這種肢體上的契合度，可能讓牠們覺得比睡在床上還舒服。

貓咪願意窩在一起睡覺，代表牠們的感情真的很好喔！（unsplash@david-whipple）

貓咪雖然警戒心高，但其實也有很強的社會性，尤其一起生活久了的貓咪之間會培養出一種無聲卻深厚的羈絆。所以你家貓咪願意窩在一起睡覺，代表牠們的感情真的很好喔！

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