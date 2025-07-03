柴犬散步變寶媽　3隻小貓追隨討奶全家驚　網友直呼：看傻了

一名飼主家中的柴犬散步回來瞬間變成三寶媽，只見身後跟著三隻流浪小貓不肯走，還想要討奶喝，柴柴也完全不排斥，甚至會主動關心小貓們有沒有跑不見，完全就像是親生的讓飼主全家看傻。



綜合陸媒報導，大陸江蘇鹽城一名飼主家中養了一隻柴犬，日前柴犬出門散步回家，竟然瞬間變成三寶媽，三隻流浪小貓緊跟在身後不肯離開，甚至還想跟柴柴討奶喝，柴犬見狀也不排斥，反而不時回頭查看三隻小貓有沒有跟上，然後就要求飼主收編這三隻貓咪，這讓飼主全家都看傻了，柴柴把流浪奶貓視如己出，不禁讓飼主打趣說「到底啥時偷生的」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示：

「搞不好是你家柴犬愛上人家貓咪，乾脆把貓咪的小孩都拐回來了」

「感覺是柴柴母性爆發，剛好遇到沒有媽媽的小貓們就乾脆收編回家了」

「其實這窩小貓是你家柴犬要求領養的吧」

「好有愛的畫面，這就是跨物種的母愛」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】