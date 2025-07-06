貓咪大便表情比賽　這隻站著拉最吸睛　網友驚呼：成精了

毛孩上廁所的模樣千奇百怪，在日本就有貓奴們在社群平台舉辦「貓咪大便臉表情大賽」（#貓のうんこ顏選手権），其中一張貓咪站著上廁所的照片成功引起討論，這項特殊才藝讓網友們笑說是「目前看到最強的！」



飼主「凌」在X（@ZC33S_787464999）分享愛貓的有趣照片，某一天當貓咪正在上廁所時，竟然做出有別於絕大多數貓咪蹲著便便的姿勢，反而是擺出帥氣pose站著原地解放，讓飼主忍不住拍下這神奇的一幕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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原PO貼出這張照片參與「貓咪大便臉表情大賽」，不少網友在圖片下方留言：

「貓咪用雙腿走路的時代」

「被主人發現是轉生者了」

「還以為是新的仙人掌品種呢」



「貓のうんこ顏選手権」（直譯：貓咪大便臉表情大賽）是一個日本網路上的趣味活動或比賽，主題是「貓咪在拉屎時的臉部表情」。這類比賽通常會邀請飼主拍下貓咪在排便時的表情，並分享出來讓大家評論，看哪一隻貓的「うんこ顏」（大便臉）最有戲、最搞笑或最有特色。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】