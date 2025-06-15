貓咪姊妹約在貓砂盆正面對決？彼此看著做蛋糕 網民：尷尬到分心
撰文：聯合新聞網
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多貓家庭家裡通常會擺2個以上的貓砂盆，方便讓貓咪錯開時間及位置使用。然而在日本有名飼主分享家中的貓咪姊妹，竟然選在同一時間同一地點上廁所，對視著彼此「做蛋糕」的荒謬畫面讓飼主及網友笑翻。
網友「み」在X（@ryutemimi）分享和多隻貓咪生活的日常，近日牠分享家裡其中兩隻貓咪味道相當濃厚的照片。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
從照片中可以看到，一隻灰白相間的貓咪待在左側的貓砂盆中，目光直盯著另一隻正使用右側貓砂盆的虎斑貓，兩貓神情嚴肅，彷彿正在進行某種無聲的正面對決。
不過貓咪似乎並不在意一起上廁所，面對面式的廁所設計反而笑翻一票網友，
「如果是神奇寶貝就會開始戰鬥」
「會讓人分心啊」
「比誰的比較長」
「還以為是在相撲」
「感覺超級尷尬的」。
貓砂盆建議擺在安靜無人打擾的地方，人少又隱密的角落，貓咪才能安心如廁。此外貓砂盆除了要比貓口數多，最好還要分散著放，讓貓咪上廁所可以更輕鬆無壓力。
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