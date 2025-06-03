貓咪愛爬蚊帳掀世紀大戰　防貓還是防蚊？網民：這洞撕得太專業

貓咪每天沒事就往牀上跑，時不時還鑽進被窩裏，粘了一牀貓毛很不好清理啊。



聽說，裝上蚊帳就能防貓上牀了，而且還能防蚊子，是真的嗎？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪餅餅@雲貓貓餅餅呀家裏之前就裝上蚊帳試驗了一下，結果如下：

喵老闆親自驗貨（小紅書@雲貓貓餅餅呀）

哈哈哈，能不能防蚊子不好說，但是肯定防不住貓。

你看，貓咪還不是想進就進，想上牀就上牀。

二話不說，蚊帳已破洞！（小紅書@雲貓貓餅餅呀）

為此，網友們還給餅餅做了各種各樣的表情包，最經典的就是下邊這張。

你家這牆（蚊帳）質量不太行啊！

喵：質量不通過呀！（小紅書@雲貓貓餅餅呀）

網上賣蚊帳的商家總是把自家的蚊帳描述得很好，但對養貓人來說，質量好不好還得貓咪說了算。

只有經得起貓咪檢驗的蚊帳，才是好蚊帳！

@無敵小仙女設計師：有可以防貓的蚊帳嗎？（很顯然，這種支架軟軟的蚊帳防不住貓。）

是防蚊還是防貓？（@無敵小仙女設計師）

只有那種使用鐵管（鋼管）支撐起來的蚊帳，才有可能撐起貓。

@Orange：可愛趴了，蚊帳上大洞小洞一堆。

從特別的角度看貓（@Orange）

@貓貓：蚊帳的作用。（對貓來說，蚊帳就是一個貓貓吊牀？）

成為貓咪吊床（@貓貓）

@千奈：我已經換了2次蚊帳了，還是被他們抓通。

貓和蚊帳有什麼仇怨嗎？（@千奈）

@Yahaira：貓每次都隔着蚊帳枕我的枕頭，所以我的臉總是貼着蚊帳的，然後就總是被蚊子咬。

防貓也防蚊?（@Yahaira）

這樣，貓咪暫時被防住了，蚊子也被防住了一部分，挺好！

另一隻小橘多比也被蚊帳防住了，只能坐在蚊帳頂上。鏟屎官@我又想吃東西了躺在牀上，感受到了小貓的關心。

看小橘的眼神，滿眼都是對鏟屎官的關心。

小橘：人，你醒了嗎？醒了就快起牀給我加飯吧！

如果人一直不起牀，貓咪會怎麼辦？

一直趴在蚊帳上等咯！

@臨空市星星批發商：同款趴蚊帳的姿勢

（@臨空市星星批發商）

@Plummm：哈嘍，人，我已經看到你啦！

（@Plummm）

@換個名字換個心情：人，我可愛嗎？（超級可愛！！！）

能看到貓咪肉球，很滿足了。（@換個名字換個心情）

@Fire：我家蜘蛛咪在上面安家了。（這麼大的「蜘蛛」你見過嗎？）

有懷疑過貓咪是蜘蛛的化身嗎?（@Fire）

@青汁牛奶🥛：邪惡小貓，趴在蚊帳上嘿嘿嘿地笑。

邪惡小貓（@青汁牛奶）

@騎摩托的喵喵：一條小貓在蚊帳上行走。

一條小貓在蚊帳上行走（@騎摩托的喵喵）

不過，不是所有貓咪都會老老實實地趴在蚊帳上方，也不是所有蚊帳都能經得起貓咪的考驗。

@喲呵：你們的貓好乖啊，看我的逆子，撕個洞自己就進來了。

喵：沒東西可阻止我（@喲呵）

@healer：有貓從側面撕，有貓從蚊帳頂上撕，每隻貓貓都有自己的開孔方式。

每隻貓貓都有自己的開孔方式（@healer）

最後，來看看我家的蚊帳，用了兩年至今只被貓貓們抓出些小洞，還沒有貓貓爬到頂上去過，今年我計劃用貼紙粘上洞，還能繼續用一年，感覺賺了賺了。

（擼貓教授提供）

你們喜歡用蚊帳嗎？防貓、防蚊的效果怎麼樣呢？

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