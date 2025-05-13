選枕頭還是擼貓？6歲黏人奶牛貓咪霸氣行為 背後竟有超暖心原因
撰文：貓與愛的世界
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這天，網友@KomoChibo正準備睡覺，家裡的6歲奶牛貓突然走了過來，要搶她的枕頭。
儘管網友多次哀求，但小貓無動於衷，還是將枕頭叼走了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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貓：「媽媽你要用枕頭嗎？」
鏟屎官：「要。」
貓：「好的，我拿走了！」
有人就很好奇，貓貓是不是自己要枕頭枕頭睡。
其實不是的，小貓只是挪走床上的枕頭，給自己留一塊空地然後睡在鏟屎官身邊。
試問誰能拒絕這麼黏媽媽的小貓呢？
網友果斷拋棄了枕頭，讓貓貓睡在床上。
不枕頭枕頭咋啦，我有貓啊！
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