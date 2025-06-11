熱心貓咪擠到廚房要幫忙煮飯？鏟屎官手急眼快擋著：牠只是想偷吃
撰文：擼貓教授
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一隻熱心腸的狸花貓，看到主人做飯就會主動過來幫忙。
狸花：鏟屎的，有什麼事需要我幫你做嗎？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
沒有？貓不信，馬上自己伸爪找事做。
但鏟屎官的手速也快，馬上把狸花擋住了。
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網友一見，感覺這鏟屎官太無情了，傷了熱心貓貓的心。
不過鏟屎官馬上曬出貓貓幫忙的真實目的，看到右邊正在舔嘴巴的貓貓了嗎？
哈哈，幫忙是假，偷吃才是真！
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