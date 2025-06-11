熱心貓咪擠到廚房要幫忙煮飯？鏟屎官手急眼快擋著：牠只是想偷吃

一隻熱心腸的狸花貓，看到主人做飯就會主動過來幫忙。



狸花：鏟屎的，有什麼事需要我幫你做嗎？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

喵：今晚食乜餸？（x@chipie0826）

沒有？貓不信，馬上自己伸爪找事做。

但鏟屎官的手速也快，馬上把狸花擋住了。

喵：讓我來幫幫你~（x@chipie0826）

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網友一見，感覺這鏟屎官太無情了，傷了熱心貓貓的心。

不過鏟屎官馬上曬出貓貓幫忙的真實目的，看到右邊正在舔嘴巴的貓貓了嗎？

喵：看來很好吃呢！（x@chipie0826）

哈哈，幫忙是假，偷吃才是真！

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】