小貴婦狗喜歡每天躲起來嚇唬媽媽 惡作劇大成功一瞬 開心到跳起
撰文：狗與愛的世界
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你家狗子喜歡惡作劇嗎？這隻住在澳洲的貴婦狗名叫「Chachi」，牠最大的愛好，就是躲起來嚇主人。
Chachi最常蹲守的位置就是樓梯的轉角，牠會仔細聽主人的腳步聲，等到主人快走上來的時候努力爆衝。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
主人如果被嚇到，Chachi就會非常得意地滿地轉圈圈，像是在表達惡作劇大成功的樣子哈哈哈！
而且，Chachi還能從每次的經驗中總結出更好的方法，甚至，還學會了踮腳尖走路，這樣就能防止指甲刮在地上發出聲音。
點擊圖片放大看，貴婦狗Chachi如何在樓梯轉角嚇媽媽！👇👇👇
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該說不說，小傢伙真聰明啊！
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