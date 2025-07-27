小貴婦狗喜歡每天躲起來嚇唬媽媽　惡作劇大成功一瞬　開心到跳起

你家狗子喜歡惡作劇嗎？這隻住在澳洲的貴婦狗名叫「Chachi」，牠最大的愛好，就是躲起來嚇主人。



Chachi最常蹲守的位置就是樓梯的轉角，牠會仔細聽主人的腳步聲，等到主人快走上來的時候努力爆衝。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貴婦狗「Chachi」（chachi.sherri@tiktok）

主人如果被嚇到，Chachi就會非常得意地滿地轉圈圈，像是在表達惡作劇大成功的樣子哈哈哈！

而且，Chachi還能從每次的經驗中總結出更好的方法，甚至，還學會了踮腳尖走路，這樣就能防止指甲刮在地上發出聲音。

點擊圖片放大看，貴婦狗Chachi如何在樓梯轉角嚇媽媽！👇👇👇

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該說不說，小傢伙真聰明啊！

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