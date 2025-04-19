鸚鵡聞歌起舞更有忠實貴婦狗觀眾 療癒組合網上爆紅：快巡迴公演
撰文：狗與愛的世界
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住在日本的葵花鳳頭鸚鵡「Ame」只要聽見音樂聲，就會自動化身舞蹈高手，節奏感十足地搖頭晃腦。
同時，牠還有一位非常忠實的觀眾，就是家裏的白色貴婦狗「牛奶」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
鸚鵡可愛還是貴婦狗可愛？
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Ame的專屬舞台是一張被抓得破破爛爛的辦公椅，牠站在椅背的最頂端，隨着電視音樂的節奏擺動身體，還時不時蓬起羽毛轉換造型。
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牛奶則在牀上坐好，乖巧地觀看鸚鵡好朋友的表演，甚至，隨着演出進行還露出了笑容，看起來非常滿意Ame的表演。
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該說不說，兩個小朋友也太可愛了吧！
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