天冷臘腸狗穿連帽衣遊園　小海豹誤認為同類　跨物種互動畫面超萌

這天，英國一網友帶着自己的愛犬——小臘腸「Stanley」來到了康沃爾海豹保護區遊玩。



該地於1958年建立，救援人員會將被衝上海灘並受傷的小海豹帶到保護區照顧，待牠們能夠恢復健康後再放回大海中。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

因為天氣寒冷，Stanley穿着衣服和帽子。結果沒想到的是抵達園區後，其中一隻小海豹「Aayla」卻把Stanley當成了是自己的同類。

小海豹Aayla卻把臘腸狗Stanley當成同類了。（Cornish Seal Sanctuary）

活潑Stanley的生活日常：

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就這樣，兩個小傢伙深情對望了20分鐘之久，雖然是不同物種，卻成為了好朋友。

小海豹Aayla：你是怎樣走出去的？（Cornish Seal Sanctuary）

該說不說，確實很像哈哈哈！

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